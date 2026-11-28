Becamex TP.HCM (áo đỏ) chia điểm với Bình Minh Sài Gòn - Ảnh: BECAMEX TP.HCM

Kết quả này khiến Becamex TP.HCM mất ngôi đầu Giải hạng nhất 2026-2027 vào tay Hưng Yên.

Becamex TP.HCM đến sân Bà Rịa với bốn trận thắng liên tiếp, gần nhất là trận thắng Huế 5-0. Nhưng do Hưng Yên đã thắng Thái Nguyên 1-0 ở trận đấu sớm vòng 9, đội khách cần thêm một chiến thắng để đòi lại vị trí số một.

Trong hiệp 1, Việt Cường có cơ hội mở tỉ số cho Becamex TP.HCM nhưng thủ môn Nguyễn Quang Trường bắt gọn bóng, không cho đối thủ đá bồi. Bình Minh Sài Gòn đáp trả với hai pha đưa bóng vào vòng cấm của Nguyễn Hoàng Quốc Chí, lần lượt cho Jok Atem Dor và Bùi Duy Nam dứt điểm.

Chính Quốc Chí sau đó khiến đội chủ nhà rơi vào thế thiếu người. Đã nhận một thẻ vàng, tiền vệ này vẫn cao chân trong pha tranh bóng và bị trọng tài Tạ Thanh Huy rút thẻ vàng thứ hai.

Becamex TP.HCM tận dụng ưu thế quân số để vượt lên nhờ công của Hoàng Vũ Samson.

Tuy nhiên, đội khách lại để tuột lợi thế từ một quả phạt góc. Nguyễn Tuấn Em đưa bóng vào vòng cấm, hàng thủ Becamex TP.HCM phá hụt và Jok Atem Dor chớp cơ hội gỡ hòa 1-1.

Những phút còn lại, Becamex TP.HCM liên tục đưa bóng ra hai biên rồi tạt vào vòng cấm. Văn Hạnh có cơ hội đánh đầu, còn Samson thêm một lần thử sức trước khung thành đội chủ nhà. Quang Trường cùng các hậu vệ Bình Minh Sài Gòn giữ được 1 điểm.

Sau 9 trận, Becamex TP.HCM cùng có 20 điểm như Hưng Yên nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại (+13 so với +17). Bình Minh Sài Gòn có 17 điểm và nối dài chuỗi bất bại lên năm trận.