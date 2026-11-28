Messi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 15 - Nguồn: MLS

Ở trận đấu này, Messi có 68 lần chạm bóng với 3 pha rê dắt, 2 cú sút đều không trúng đích và bỏ lỡ 1 cơ hội rõ rệt. Sự mờ nhạt của siêu sao người Argentina đã khiến hàng tấn công của Inter Miami bế tắc và không thể tạo nên sóng gió cho khung thành của Columbus.

Khoảnh khắc "đáng nhớ" của Messi ở trận này là tình huống trượt chân khi đá phạt góc ở phút 71. Trang sofascore đã chấm điểm Messi thấp nhất trong tất cả cầu thủ ra sân ở trận này, với 6 điểm.

Kết quả chung cuộc Inter Miami đã thất bại 0-1. Trong trận lượt đi, Inter Miami cũng thua Columbus 0-3 trên sân nhà Nu. Như vậy sau hai loạt trận, Inter Miami đã thua trắng 4 bàn và chính thức bị loại khỏi vòng playoffs MLS.

Đây là lần thứ hai kể từ khi Messi gia nhập Inter Miami vào năm 2023, đội bóng này phải dừng bước ngay vòng đầu tiên của loạt play-off. Trước đó, họ từng thất bại trước Atlanta United FC ở trận thứ ba của loạt đấu loại trực tiếp vào năm 2024.

Messi cũng khép lại mùa giải 2026 với 26 bàn thắng cùng 17 pha kiến tạo và một lần nữa giành danh hiệu "Chiếc giày vàng" MLS.

Tuy nhiên, đội bóng đã bộc lộ nhiều vấn đề trong suốt mùa giải, với thành tích thi đấu trên sân nhà khá mờ nhạt và chỉ giành được duy nhất một chiến thắng trước các đối thủ khác cũng góp mặt tại vòng play-off.



Messi trượt ngã khi thực hiện cú đá phạt góc ở phút 71 - Nguồn: MLS

Inter Miami hiện bước vào giai đoạn nghỉ giữa mùa giải với sự chuẩn bị cho một số giải đấu vào năm 2027, bao gồm mùa giải MLS, Concacaf Champions Cup và Leagues Cup. Đội bóng dự kiến sẽ công bố các quyết định về nhân sự cho mùa giải mới trong vài ngày tới.