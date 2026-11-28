Chelsea (phải) chìm sâu trong cơn khủng hoảng tại Premier League - Ảnh: REUTERS

Trước Chelsea đang có phong độ không tốt, Nottingham nhập cuộc tự tin và sớm được đền đáp bằng bàn mở tỉ số ở phút thứ 5 nhờ công của Igor Jesus với cú vô-lê đẹp mắt.

Sau bàn thua, Chelsea tiếp tục gặp nhiều khó khăn trước lối chơi tấn công mạnh mẽ của Nottingham. Hàng thủ của Chelsea bộc lộ quá nhiều vấn đề, nhất là ở khâu bọc lót và giữ khoảng cách giữa các trung vệ.

Trong khi đó, hàng công của đội khách lại thi đấu quá thiếu sắc bén. Không có Joao Pedro, Chelsea thiếu điểm đến trong các pha tấn công và cũng không có người dứt điểm cuối cùng chất lượng.

Tỉ số được nâng lên 2-0 cho Nottingham ở phút 51 nhờ công của Morgan Gibbs-White trên chấm 11m. Mọi thứ bắt nguồn từ sai lầm của trung vệ Wesley Fofana khi anh phạm lỗi với Liam Delap trong vòng cấm khiến Chelsea nhận quả phạt đền.

Fofana hứng chịu nhiều chỉ trích sau bài trả lời phỏng vấn gây tranh cãi - Ảnh: REUTERS

Tình huống này khiến Fofana nhận nhiều chỉ trích và sự la ó của các CĐV Chelsea trên khán đài. Phản ứng gay gắt của CĐV The Blues không chỉ vì màn trình diễn tệ hại của Fofana mà còn bởi trung vệ này vừa có một cuộc trả lời phỏng vấn gây tranh cãi khi nói đùa quá trớn việc bản thân đá hỏng phạt đền.

HLV Alonso sau đó đã quyết định thay Fofana bằng Levi Colwill, khép lại ngày thi đấu đáng quên cho trung vệ người Pháp. Phút 54, Chelsea gỡ lại 1 bàn nhờ công của tiền đạo Emmanuel Emegha - người vào sân thay tiền đạo Dani Welbeck ở đầu hiệp 2.

Tuy nhiên, hy vọng tìm kiếm điểm số của Chelsea bị dập tắt ở phút 72 khi Morgan Gibbs-White ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1, tái lập khoảng cách 2 bàn cho Nottingham. Emegha tiếp tục tỏa sáng ở phút 89 với bàn thắng rút nhắn tỉ số xuống 2-3 cho Chelsea. Nhưng thời gian còn lại của trận đấu là quá ít, không đủ giúp đội khách tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Chung cuộc, Chelsea để thua Nottingham 2-3. Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của Chelsea tại Premier League, đẩy họ xuống vị trí thứ 8. Hơn lúc nào hết, HLV Alonso đang chịu áp lực rất lớn sau rất nhiều kỳ vọng đầu mùa.