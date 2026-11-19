Mudryk thẳng thắn chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Ukraine vì cho rằng tổ chức này khiến anh bị dính doping - Ảnh: REUTERS

Trong cuộc phỏng vấn thẳng thắn trên kênh YouTube Guest of Gordon (rạng sáng 19-11 theo giờ Việt Nam), ngôi sao thuộc biên chế Chelsea - Mykhailo Mudryk không ngần ngại quy trách nhiệm trực tiếp cho Liên đoàn Bóng đá Ukraine (UAF) về việc anh dương tính với chất cấm meldonium.

Nhớ lại khoảnh khắc nhận thông báo dương tính với doping, Mudryk chia sẻ: "Đó là một cú sốc hoàn toàn bất ngờ. Tôi không thể tin kết quả xét nghiệm ấy lại là sự thật.

Cảm giác giống như rơi xuống từ một tòa nhà chọc trời. Trong giấc mơ, bạn sẽ chạm đất. Nhưng ngoài đời thực, tôi cứ tiếp tục rơi mãi. Chuyện đó giáng một đòn rất mạnh vào tâm lý của tôi”.

Khẳng định bản thân chưa từng nghe tới cái tên meldonium, tiền vệ này nhấn mạnh loại dược phẩm này chỉ lưu hành ở Đông Âu và hoàn toàn không tồn tại ở Anh, đồng nghĩa với việc chất cấm chỉ có thể xâm nhập vào cơ thể anh trong thời gian tập trung cùng đội tuyển quốc gia.

Chỉ ra sự lỏng lẻo trong khâu quản lý y tế của tuyển Ukraine, Mudryk so sánh: "Đội tuyển quốc gia Ukraine hoàn toàn không có hệ thống kiểm soát an toàn nào.

Ở cấp CLB, mỗi khi di chuyển đến sân khách, luôn có đội ngũ giám sát chặt chẽ mọi hoạt động tại khách sạn cũng như trong nội bộ đội bóng. Còn ở đội tuyển Ukraine, chúng tôi có một chuyên gia dinh dưỡng chuyên phát thuốc cho các cầu thủ vài ngày trước mỗi trận đấu. Ông ấy mang đến một chiếc cốc nhỏ và tất cả mọi người đều phải uống những viên thuốc có trong đó”.

Không chỉ cho rằng đội tuyển quốc gia là nguồn cơn khiến mình vướng vào vòng lao lý, Mudryk còn bày tỏ sự thất vọng tột độ trước cách hành xử của Liên đoàn Bóng đá Ukraine trong suốt quá trình anh đấu tranh pháp lý.

"Họ tạo ra nhiều rắc rối hơn là giải quyết được vấn đề. Vào thời điểm tôi cần sự giúp đỡ nhất, họ lại quay lưng với tôi", ngôi sao sinh năm 2001 bức xúc chia sẻ.

Chưa dừng lại ở đó, cựu cầu thủ Shakhtar Donetsk còn cáo buộc UAF đã cố tình làm rò rỉ các thư từ trao đổi riêng tư ra bên ngoài - một hành động mà anh thẳng thắn gọi là "phi đạo đức".

Để tự minh oan, Mudryk tiết lộ anh đã phải tự bỏ tiền túi thuê đội ngũ luật sư với chi phí lên tới hàng triệu bảng.

Tính đến thời điểm hiện tại, phía Liên đoàn Bóng đá Ukraine vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào trước loạt cáo buộc từ cầu thủ này.

Trước đó, Mudryk từng phải nhận án đình chỉ thi đấu kéo dài từ tháng 11-2024 đến tháng 7-2026. Ban đầu, cầu thủ 25 tuổi đối mặt với án cấm thi đấu lên tới 4 năm từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), trước khi kháng cáo thành công lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để được giảm nhẹ hình phạt. Hiện tại, anh đã trở lại sân cỏ và chuyển sang khoác áo Tottenham theo dạng cho mượn đến hết mùa giải, tái hợp cùng người thầy cũ Roberto De Zerbi.