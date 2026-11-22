Khoảnh khắc Paredes ngất xỉu trên sân - Ảnh: TYC

Sự cố xảy ra tối 21-11 (giờ địa phương), sau khi đội bóng Argentina - Boca Juniors đánh bại Atletico Mineiro 2-0 trong trận chung kết Copa Sudamericana 2026 tại Barranquilla (Colombia).

Trong lúc các cầu thủ Boca Juniors đang ăn mừng chức vô địch, đội trưởng Leandro Paredes được phóng viên Marcelo Benedetto của kênh DSports mời phỏng vấn trực tiếp.

Ban đầu, tiền vệ 32 tuổi vẫn tỏ ra vui vẻ, xúc động khi chia sẻ về chiến thắng. Tuy nhiên, sau vài câu trả lời ngắn, anh bắt đầu có biểu hiện bất thường.

"Giờ là lúc tận hưởng niềm vui cùng các đồng đội, cảm ơn tất cả những gì chúng tôi đã trải qua...", Paredes nói trước khi bất ngờ mất ý thức, đổ gục xuống đất.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến phóng viên Benedetto giật mình, lập tức lao tới hỗ trợ.

Cuộc phỏng vấn bị cắt ngang, những người xung quanh hốt hoảng chạy đến, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn trong khu vực tác nghiệp.

Các nhân viên y tế nhanh chóng có mặt để sơ cứu. Rất may, Paredes tỉnh lại sau đó không lâu, có thể tự đứng dậy và di chuyển vào phòng thay đồ.

Theo DSports, ngôi sao Argentina bị tụt huyết áp trong bối cảnh vừa trải qua trận đấu căng thẳng dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đáng chú ý, những biểu hiện bất thường đã xuất hiện từ trước đó.

Trong trận chung kết, Paredes cảm thấy chóng mặt, kiệt sức và chủ động xin thay người ở phút 58. Khi trở về ghế dự bị, anh phải nằm nghỉ, trong khi các đồng đội dùng áo quạt liên tục và chườm đá lên gáy để giúp hạ nhiệt.

Thời điểm diễn ra trận đấu, nhiệt độ tại Barranquilla gần 30 độ C, độ ẩm khoảng 80%, khiến nhiệt độ cảm nhận lên tới 39 độ C.

Khoảnh khắc Paredes ngất xỉu - Nguồn: TYC

HLV Rodolfo Arruabarrena xác nhận: "Cuối hiệp một, cậu ấy đã cảm thấy mệt và chóng mặt. Sau giờ nghỉ, tình trạng có cải thiện đôi chút, nhưng chỉ khoảng 10 phút sau, cậu ấy bắt đầu gặp khó khăn khi di chuyển. Paredes rất trung thực với tình trạng của mình và đã chủ động xin thay người".

Theo báo chí Argentina, Paredes sau đó được truyền dịch và chuyển bằng xe cứu thương đến một phòng khám tư tại Barranquilla để kiểm tra, theo dõi qua đêm. Đây là biện pháp phòng ngừa, dù tình trạng của anh đã ổn định.

Cận cảnh khoảnh khắc Paredes ngất xỉu - Nguồn: INSTAGRAM

Rạng sáng 22-11, tiền vệ 32 tuổi này đăng ảnh từ cơ sở y tế lên mạng xã hội Instagram, kèm thông điệp: "Chúng tôi vẫn ổn. Boca tiến lên, hôm nay và mãi mãi".

Trong bài đăng khác, Paredes tiếp tục trấn an người hâm mộ rằng đó chỉ là "một cơn chóng mặt giữa những cảm xúc dồn dập".

Paredes từng khoác áo PSG (giai đoạn có Messi), Juventus và AS Roma, đồng thời là thành viên tuyển Argentina vô địch World Cup 2022 cũng như á quân World Cup 2026.

Từ năm 2025, Paredes - khi đó 31 tuổi quyết định trở lại Boca Juniors với khát vọng đưa đội bóng thời niên thiếu tìm lại vinh quang ở đấu trường Nam Mỹ.