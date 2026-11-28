Cầu thủ Lê Trọng Đại Nhân (trái) của U17 Việt Nam về nước - Ảnh: NGỌC LÊ

Sáng 28-11, đội tuyển U17 Việt Nam về đến Hà Nội sau khi kết thúc kỳ U17 World Cup 2026 ở Qatar.

Trao đổi với Tuổi Trẻ tại sân bay Nội Bài, HLV Hoàng Đình Tùng, trợ lý HLV trưởng Cristiano Roland, bày tỏ sự tự hào sau hành trình đồng hành với các cầu thủ trẻ.

"Được cùng chứng kiến các em tập luyện, thi đấu ở sân chơi World Cup là niềm tự hào rất lớn. Các em là đại diện cho tất cả cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam đi ra thế giới. Ở lứa tuổi U17, các em thể hiện được tinh thần đoàn kết, quyết tâm", HLV Hoàng Đình Tùng chia sẻ.

Từng là tiền đạo có tiếng của V-League và đội tuyển Việt Nam trước đây, Hoàng Đình Tùng đem kinh nghiệm của mình dìu dắt lứa đàn em, đã có ảnh hưởng nhất định đến màn trình diễn của hàng công của U17 Việt Nam. Tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam đã ghi tới 5 bàn, là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của người hâm mộ.

"Đó là tín hiệu đáng mừng. Không phải ngẫu nhiên U17 Việt Nam ghi được nhiều bàn đâu. Đó là kết quả của cả quá trình tập luyện vất vả, chăm chỉ của các em. Tôi nghĩ 5 bàn đó đến rất xứng đáng", HLV Hoàng Đình Tùng cho hay.

Anh tiếp tục: "Các thành viên ban huấn luyện chúng tôi cũng đã hỗ trợ, hướng dẫn các em trong các buổi tập. Các cầu thủ đã thể hiện được khát khao ghi bàn, cũng như sự lạnh lùng, dứt khoát mỗi khi có cơ hội trên sân".

Với 5 bàn ghi được vào lưới U17 Bỉ và U17 New Zealand, U17 Việt Nam làm được điều mà bóng đá Việt Nam chưa từng làm được ở sân chơi World Cup bóng đá 11 người. Trước đó, đội tuyển U20 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam cũng dự World Cup nhưng chưa ghi được bàn.

Khi được hỏi về pha bỏ lỡ đáng tiếc của cầu thủ Lê Trọng Đại Nhân hiệp một trận gặp U17 Mali (U17 Việt Nam thua 0-2), HLV Hoàng Đình Tùng rất thông cảm cho người đàn em đá cùng vị trí.

"Đó là điều rất bình thường. Bóng đá thế giới chứng kiến rất nhiều tiền đạo nổi tiếng bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn mười mươi.

Tôi nghĩ nhờ những tình huống như vậy, Đại Nhân sẽ lớn lên, trưởng thành hơn trong thời gian tới. Đó sẽ là bài học giá trị cho Đại Nhân và các đồng đội, cũng như các tiền đạo trẻ của bóng đá Việt Nam trên hành trình trưởng thành", Hoàng Đình Tùng cho hay.

Chuyến bay chở U17 Việt Nam cất cánh từ khoảng hơn gần 21h tối 27-11 theo giờ Qatar, có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) từ 6h30 sáng 28-11. Tuy nhiên phải tới gần 8h, đoàn quân HLV Cristiano Roland mới xong thủ tục và cùng nhau ra về. Kết thúc hành trình U17 World Cup 2026, các cầu thủ sẽ trở về các CLB chủ quản, để chuẩn bị thi đấu Giải U19 Quốc gia 2026. U17 Việt Nam rời U17 World Cup 2026 với vị trí thứ ba bảng G, sau các trận thua 2-3 trước đương kim á quân U17 châu Âu là U17 Bỉ, hòa 3-3 U17 New Zealand và thua 0-2 U17 Mali.

U17 Việt Nam vượt kỳ vọng ở U17 World Cup Không thể vượt qua vòng bảng U17 World Cup 2026 tại Qatar, nhưng đội tuyển U17 Việt Nam đã có màn trình diễn vượt sự kỳ vọng trong lần đầu bước ra sân chơi thế giới.



