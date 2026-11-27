Đội tuyển U17 Fiji tại U17 World Cup 2026 - Ảnh: FIFA

Không phải đội nào dự U17 World Cup 2026 cũng mạnh. Vòng bảng giải đấu dù chưa kết thúc nhưng đã cho thấy khoảng cách rất lớn giữa các đội bóng, ngoài sức tưởng tượng.

Đó là U17 Fiji. Ở bảng H, Fiji thua 0-6 Morocco, thua 0-15 trước Tây Ban Nha, và thua Trung Quốc với tỉ số 0-8 ở trận đấu tối qua 26-11.

Việc kết thúc vòng bảng với 3 trận thua, hiệu số -29 và không ghi nổi 1 bàn là thành tích tệ nhất trong các đội thuộc 8 bảng từ A - H (đã kết thúc). Các đội cuối bảng của 4 bảng còn lại vẫn còn một trận chưa đá, nhưng xem chừng khó ai tệ hơn U17 Fiji.

Đây là cách gây chú ý không đáng mong muốn với đội tuyển trẻ đến từ châu Đại Dương (Nam Thái Bình Dương). Dù từng dự một kỳ U17 World Cup trước đó (vào năm 2025), Fiji dường như chưa có sự tiến bộ. Họ chia tay giải đấu năm ngoái cũng từ vòng bảng, với 20 bàn thua sau 3 trận và cũng không ghi được bàn nào.

U17 Fiji chính là đối thủ giao hữu của U17 Việt Nam trước thềm U17 World Cup 2026. Đoàn quân HLV Cristiano Roland đã thắng đối thủ này 2-0, với các bàn thắng của Lê Sỹ Bách và Trần Mạnh Quân. Đây là trận giao hữu cuối cùng, là màn tổng duyệt chiến thuật của U17 Việt Nam trước thềm giải đấu.

U17 Fiji có thể hình ngang ngửa Tây Ban Nha - Ảnh: FIFA

Nhưng khi bước vào giải, đội tuyển U17 Việt Nam dù lần đầu tham dự lại thi đấu ấn tượng hơn hẳn. Đoàn quân HLV Cristiano Roland thua sát nút 2-3 trước đội á quân U17 châu Âu là U17 Bỉ ở trận đầu, hòa 3-3 New Zealand ở lượt hai trước khi thua đội hạng ba U17 World Cup 2023 là U17 Mali 0-2 ở lượt cuối.

Dù mang tiếng "World Cup", giải đấu trẻ của FIFA vẫn có những đội có trình độ khá kém, thua xa U17 Việt Nam.

Ngoài U17 Fiji ở bảng H, còn có U17 Cuba ở bảng F với 21 bàn thua, U17 Jamaica ở bảng E với 15 bàn thua hay U17 New Caledonia với 13 bàn thua sau 3 trận. Những đội này đều xác định xách vali về nước chỉ sau 2 lượt trận vòng bảng.

U17 Fiji còn có kỷ lục đáng chú ý ở sân chơi World Cup, khi Ryan Nakul Swami đi vào lịch sử với tư cách là một trong hai cầu thủ dự 2 kỳ World Cup chỉ trong 3 tuần. Trước U17 World Cup 2026, Ryan Nakul Swami cùng với Komiljon Sharipov của Tajikistan đã dự U15 World Cup 2026.