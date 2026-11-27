Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chịu nhiều sức ép thời gian qua - Ảnh: REUTERS

Ngày 26-11, FIFA chính thức xác nhận trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng. Theo The Athletic, nhóm tin tặc tự xưng Handsome Boy Hacking Club tuyên bố đã đánh cắp hơn 12GB dữ liệu nội bộ của tổ chức quyền lực nhất làng bóng đá thế giới.

Những bí mật của giới lãnh đạo FIFA

Kho dữ liệu này được cho là bao gồm hồ sơ tài chính, tài liệu pháp lý, thông tin về hoạt động quản trị, hợp đồng tài trợ World Cup và giấy tờ cá nhân của nhiều quan chức cấp cao.

Nhóm tin tặc được cho là đã giả danh nhân viên FIFA để tiếp cận hệ thống. Ngày 19-11, những hình ảnh chụp lại một số tài liệu nội bộ xuất hiện trên mạng xã hội X, trước khi tài khoản đăng tải bị đình chỉ.

Theo các trang chuyên về an ninh mạng, nhóm này từng tìm cách tống tiền FIFA. Sau khi quá trình thương lượng được cho là bất thành, kho dữ liệu đã bị đưa lên một diễn đàn của giới tin tặc.

Rạng sáng 27-11 (giờ Việt Nam), báo The Guardian tiết lộ đã tiếp cận được bức thư nội bộ do Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom gửi các thành viên Hội đồng FIFA ngày 25-11.

Nội dung bức thư cho thấy vụ tấn công ảnh hưởng trực tiếp đến tầng lớp lãnh đạo cao nhất của tổ chức. Những thông tin bị xâm phạm bao gồm dữ liệu cá nhân của các quan chức tham dự những giải đấu và sự kiện do FIFA điều hành.

Đáng chú ý, vụ tấn công được cho là diễn ra từ ngày 11-11, tức hơn 2 tuần trước khi FIFA chính thức thừa nhận sự việc.

FIFA cho biết đã triển khai các biện pháp khắc phục và phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại cũng như toàn bộ nội dung những tài liệu bị đánh cắp vẫn chưa được xác định.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm, khi hàng loạt tài liệu mật khác về hoạt động của FIFA cũng được báo chí quốc tế công bố.

Nổi bật nhất là dự án chuyển giao quyền khai thác thương mại World Cup cho một doanh nghiệp mới trong thời hạn lên tới 96 năm.

Theo The Guardian và AP, doanh nghiệp này được định giá khoảng 20 tỉ USD. FIFA kỳ vọng huy động 4,2 tỉ USD thông qua việc bán cổ phần.

Trong các tài liệu bị rò rỉ còn xuất hiện chương trình thưởng dành cho đội ngũ quản lý, có thể lên tới 5% giá trị doanh nghiệp, tương đương 1 tỉ USD nếu tính theo mức định giá nói trên.

Ông Infantino dự kiến đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị của doanh nghiệp mới. Tuy nhiên, FIFA phủ nhận khả năng vị lãnh đạo người Thụy Sĩ hưởng lợi tài chính cá nhân từ dự án.

Reuters dẫn nguồn tin cho biết các tài liệu liên quan đến thương vụ này không nằm trong số hồ sơ bị tin tặc đánh cắp. Dù vậy, hai vụ rò rỉ liên tiếp càng làm gia tăng sức ép đối với FIFA về tính minh bạch trong hoạt động quản trị.

Sức ép bủa vây ông Infantino

Một trong những nghịch lý được truyền thông quốc tế chỉ ra là ngay cả các thành viên cấp cao của FIFA cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận tài liệu của chính tổ chức này.

Theo Sky News, bà Debbie Hewitt, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh kiêm Phó chủ tịch FIFA, phải đích thân đến trụ sở FIFA tại Zurich (Thụy Sĩ) ngày 24-11 để xem hồ sơ liên quan đến thương vụ World Cup.

Ông Infantino đang trong giai đoạn chạy đua tranh cử trở lại - Ảnh: REUTERS

Bà phải giao nộp điện thoại, ký cam kết bảo mật và chỉ được tiếp cận một số tài liệu chọn lọc.

Các đại diện châu Âu trong Hội đồng FIFA đã gửi thư chất vấn về những hạn chế này, bởi họ có trách nhiệm giám sát hoạt động của tổ chức.

Trong khi đó, cuộc điều tra do các nghị sĩ Mỹ tiến hành nhằm vào FIFA cũng đang được đẩy mạnh. Theo Sky News ngày 26-11, văn phòng nghị sĩ Jamie Raskin đã bắt đầu liên hệ với các nhân chứng, bao gồm những nhân viên và cựu nhân viên FIFA.

Trọng tâm cuộc điều tra là nghi vấn trao đổi lợi ích giữa FIFA và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong đó, thương vụ bán cổ phần World Cup có sự tham gia của Thrive Capital, công ty do Joshua Kushner - em trai con rể ông Trump - sáng lập.

Những vấn đề khác được xem xét bao gồm việc FIFA thuê văn phòng tại Trump Tower và lập giải thưởng hòa bình để trao cho ông Trump. Ông Infantino có thể phải cung cấp lời khai vào tháng 1-2027.

Các bên liên quan đã bác bỏ những cáo buộc sai phạm. Trong bối cảnh những tranh cãi chưa có hồi kết, việc hàng loạt hồ sơ nội bộ rơi vào tay tin tặc đang đặt FIFA trước nguy cơ nhiều góc khuất khác tiếp tục bị đưa ra ánh sáng.