Bruno Fernandes đã gia hạn hợp đồng với Man United đến năm 2028 - Ảnh: The Guardian

Hợp đồng hiện tại của Fernandes với Quỷ đỏ dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2027. Thời gian gần đây, ngôi sao 32 tuổi này từng từ chối hai đề nghị gia hạn từ phía Man United và đội bóng lo sợ anh sẽ ra đi.

Trước tình cảnh đó, Man United đã quyết định kích hoạt một điều khoản trong hợp đồng đã ký kết trước đó để "trói chân" Fernandes thêm một mùa giải nữa.

Fernandes (32 tuổi) gắn bó với đội chủ sân Old Trafford từ năm 2019, chơi tổng cộng 343 trận và ghi 115 bàn thắng trên mọi đấu trường. Anh luôn được xem là "linh hồn" không thể thiếu ở khu trung tuyến của Man United trong nhiều năm trở lại đây.

Nhưng ngôi sao Bồ Đào Nha cũng tạo ra khá nhiều tranh cãi, anh bị giới truyền thông Anh tố cáo "bật ghế" huấn luyện viên và có thái độ ngôi sao.

Hiện tại tình cảnh của Quỷ đỏ đang khá bi đát, khi họ đang đứng áp chót bảng xếp hạng Premier League với chỉ một chiến thắng sau 11 vòng đấu. Họ cũng đang xếp thứ 19 ở đấu trường Champions League.

Cách đây không lâu Man United đã sa thải Michael Carrick và chọn nhà cầm quân người Argentina Mauricio Pochettino làm thuyền trưởng mới. Trong hai trận đầu tiên dưới thời Pochettino, Man United đã để thua 0-4 trước Liverpool ở giải quốc nội, sau đó là trận hòa 2-2 trên sân của Sporting tại Champions League.

Dù khởi đầu khó khăn như thế, HLV Pochettino vẫn tự tin vào khả năng thay đổi câu lạc bộ và sẽ áp dụng chính sách cứng rắn với các cầu thủ.

Ông nói: "Tôi không phải là người dễ tính. Tôi cố gắng trở thành một người tốt. Nhưng hãy cẩn thận vì tôi biết khi nào cần cứng rắn. Chúng tôi thực sự tin tưởng rằng mình có thể làm được. Chỉ là vấn đề thời gian thôi".

