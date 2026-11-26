Bayern Munich bất ngờ nhận thất bại ở Champions League - Ảnh: UEFA

Trước khi bước vào cuộc đọ sức với Bayern Munich, Lille chưa giành được chiến thắng nào ở Champions League mùa này. Đại diện nước Pháp chỉ kiếm được 1 điểm sau 4 lượt trận.

Mọi chuyện ban đầu diễn ra khá thuận lợi với đội khách. Phút 15, trung vệ Dayot Upamecano đánh đầu mở tỉ số cho Bayern Munich từ một tình huống phạt góc.

Tuy nhiên, sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự khiến "Hùm xám" phải trả giá bằng 2 bàn thua chỉ trong vòng 3 phút ở hiệp 2.

Phút 62, tiền đạo người Nhật Bản Ayase Ueda khống chế bóng rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, gỡ hòa 1-1 cho Lille.

Đến phút 65, Ethan Mbappe (em trai của siêu sao Kylian Mbappe) thoát xuống đối mặt thủ môn Bayern Munich. Cú dứt điểm của tiền vệ 19 tuổi đưa bóng trúng cột dọc, nhưng trong nỗ lực giải nguy, Aleksandar Pavlovic lóng ngóng đưa bóng vào lưới nhà.

Bayern Munich nỗ lực gây sức ép trong khoảng thời gian còn lại nhưng không thể tìm được bàn gỡ, đành chấp nhận thất bại 1-2.

Cũng ở loạt trận rạng sáng nay, PSG đứt mạch toàn thắng khi bị AS Roma cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà. Đại diện nước Ý hai lần khiến đội chủ nhà phải nếm trải khó khăn, với bàn mở tỉ số của Mario Hermoso và quả phạt đền thành công của Donyell Malen ở phút 78.

Trong khi đó, Alexander Isak lập cú đúp và Florian Wirtz đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Liverpool trước Club Brugge. Barca đánh bại Sabah 4-1, còn Inter Milan và Atletico Madrid lần lượt vượt qua Stuttgart và Viking với cùng tỉ số 2-0.

Những kết quả này khiến cuộc đua giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội Champions League trở nên hết sức gay cấn.

Real Madrid là đội duy nhất còn duy trì thành tích toàn thắng, độc chiếm ngôi đầu bảng với 15 điểm. Xếp ngay sau là PSG (13 điểm), trong khi Como, Barca, Liverpool và Real Betis cùng có 12 điểm.

Ueda ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Bayern Munich - Ảnh: UEFA

Arsenal đứng thứ 7 với 11 điểm. Man City sở hữu 10 điểm, bằng Sporting và Dortmund nhưng xếp thứ 8 nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Đáng lo nhất trong nhóm ứng viên vô địch là Bayern Munich. Đội bóng giàu thành tích nhất nước Đức tụt xuống vị trí thứ 15 với vỏn vẹn 8 điểm sau 5 lượt trận.

Dù chỉ cách top 8 đúng 2 điểm, Bayern Munich đang phải cạnh tranh với hàng loạt đối thủ. Khi giai đoạn đấu hạng chỉ còn 3 lượt trận, bất kỳ cú sẩy chân nào cũng có thể khiến thầy trò HLV Vincent Kompany phải đá thêm vòng play-off.

Tình cảnh của Atletico Madrid và Man United còn khó khăn hơn. Hai đội lần lượt đứng thứ 18 và 19 với cùng 7 điểm. Trong khi đó, AS Roma (5 điểm) và Napoli (4 điểm) thậm chí nằm ngoài nhóm 24 đội có cơ hội đi tiếp.

Cục diện Champions League hứa hẹn tiếp tục xáo trộn ở lượt trận thứ 6, khi hàng loạt cuộc đại chiến diễn ra: Barca gặp Man City, Arsenal đụng độ Real Madrid, còn Dortmund đối đầu Inter Milan.

Đây cũng là cơ hội để Bayern Munich cải thiện vị trí khi được chơi trên sân nhà trước đối thủ dưới cơ Slavia Prague.