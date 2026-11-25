Ronaldo tăng tốc đến mốc 1.000 bàn thắng - Ảnh: REUTERS

Chỉ 4 ngày sau khi sút hỏng phạt đền trong trận thua Al Ahli, Ronaldo lại đứng trước chấm 11m. Lần này, chính anh mang về quả phạt đền cho Al Nassr khi bị Camara phạm lỗi trong vòng cấm.

Phút 13 trên sân Al Awwal Park ở Riyadh, đội trưởng Al Nassr đánh bại thủ môn Meshaal Barsham, mở tỉ số trước đại diện Qatar.

Đây là trận thứ 3 liên tiếp Ronaldo ghi bàn. Anh mở đầu chuỗi này bằng cú hat-trick giúp Al Nassr thắng Al Kholood 5-3 ngày 29-10, rồi ghi bàn duy nhất cho đội nhà trong thất bại 1-3 trước Al Ahli ngày 20-11.

Tính cả pha lập công trước Al Sadd, Ronaldo đã có 11 bàn sau 14 lần ra sân mùa này.

Al Sadd kịp gỡ hòa ở phút 22 nhờ Mohammed Waad, nhưng chính cầu thủ này nhận thẻ đỏ ở phút 45+2.

Bảy phút sau giờ nghỉ, Felix tung người dứt điểm trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-1. Al Nassr có 9 điểm sau 4 trận, tạm đứng thứ năm khu vực Tây Á và còn 1 trận chưa đấu với Al Wasl.

Trong 987 bàn thắng của Ronaldo, gần một nửa đến từ chín mùa giải anh khoác áo Real Madrid (450 bàn). Al Nassr là đội bóng thứ tư anh cán mốc 100 bàn ở cấp CLB.

Với 140 bàn cho đại diện Saudi Arabia, Ronaldo chỉ còn kém thành tích của chính mình qua hai lần khoác áo Man United đúng 5 bàn.

Anh đã chia tay đội tuyển đầu tháng 11 với kỷ lục 146 bàn. Giờ đây, hành trình chinh phục mốc 1.000 của Ronaldo chỉ còn diễn ra trong màu áo CLB.