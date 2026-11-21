Ronaldo đã có 986 bàn thắng trong sự nghiệp - Ảnh: AL NASSR

Ronaldo đã có màn khởi đầu hoàn hảo khi đối đầu với Al Ahli trên sân khách, với bàn thắng giúp Al Nassr vượt lên ở phút 14.

Samu Costa cướp bóng trước khi chuyền cho Ronaldo dứt điểm vào góc xa, ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Đây là bàn thứ 8 của Ronaldo tại Saudi Pro League mùa này, giúp anh đứng thứ 2 trong danh sách vua phá lưới, kém người dẫn đầu Ivan Toney (Al Ahli) 2 bàn.

Tính rộng ra, Ronaldo đã có tổng cộng 10 bàn thắng cho Al Nassr ở mọi đấu trường mùa này. CR7 (biệt danh của Ronaldo) có bàn thắng thứ 986 trong sự nghiệp và tiến gần cột mốc 1.000 bàn.

Đáng ra Ronaldo có thể nâng cao thành tích ghi bàn nếu anh không bỏ lỡ quả đá 11m ở phút 18. Siêu sao người Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ rất tiếc nuối với pha hỏng ăn này, bởi sau đó Al Nassr đã để thua ngược Al Ahli.

Galeno mở màn cuộc lội ngược dòng của Al Ahli với bàn thắng ở phút 45+1. Sau đó Ivan Toney ghi bàn trên chấm 11m ở phút 75, nâng tỉ số lên 2-1 cho Al Ahli. Đến phút 75, Ibanez lập công, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Thất bại này khiến Al Nassr mới chỉ có 28 điểm sau 12 trận, tạm đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Saudi Pro League. Al Nassr kém đội dẫn đầu Al Hilal 2 điểm, bằng điểm với đội xếp thứ 2 Al Qadisiyah.