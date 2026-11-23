Musiala đang đối mặt những ngày tháng khó khăn trong cuộc sống - Ảnh: GOAL

Chủ tịch danh dự Uli Hoeness, giám đốc điều hành Jan-Christian Dreesen và thành viên hội đồng giám sát Karl-Heinz Rummenigge đều công khai bày tỏ sự hoài nghi về khả năng Musiala tìm lại phong độ đỉnh cao.

Căn bệnh khiến Musiala đột ngột đổ gục

Cách hành xử này vấp phải làn sóng chỉ trích từ truyền thông Đức. Ngày 21-11, Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) cũng lên tiếng bảo vệ Musiala, cho rằng ban lãnh đạo Bayern Munich đang gây sức ép lên một cầu thủ trong giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp.

Hồi tháng 8-2026, Musiala khiến làng bóng đá Đức hoảng hốt khi hai lần đổ gục trên sân trong vòng ba ngày, ở các trận giao hữu với RB Leipzig và Heidenheim.

Sau đó, tuyển thủ Đức tiết lộ anh được chẩn đoán mắc chứng rối loạn chức năng thần kinh, đi kèm những cơn vắng ý thức ngắn.

Theo tổ chức y khoa Mỹ Mayo Clinic, cơn động kinh vắng ý thức là một dạng cơn động kinh có biểu hiện rất khác với những cơn co giật thường thấy. Người bệnh có thể đột ngột mất nhận thức về môi trường xung quanh trong vài giây, ngừng các hoạt động đang thực hiện, ánh mắt trở nên đờ đẫn.

Một cơn điển hình thường kéo dài khoảng 10 giây. Sau đó, bệnh nhân nhanh chóng tỉnh táo, tiếp tục hoạt động nhưng có thể không nhớ những gì vừa xảy ra.

Trao đổi với đài truyền hình Đức hồi tháng 8, giáo sư Andreas Schulze-Bonhage, giám đốc Trung tâm Động kinh thuộc Bệnh viện Đại học Freiburg, giải thích một số trường hợp còn bị suy giảm trương lực cơ trong cơn, khiến cơ thể khuỵu xuống.

Ông Karl-Heinz Rummenigge và Musiala - Ảnh: DW

Về bản chất, hiện tượng này xuất phát từ hoạt động điện bất thường trong não. Thay vì thực hiện những nhiệm vụ riêng biệt như xử lý thông tin giác quan hay điều khiển vận động, các tế bào thần kinh đồng loạt phóng điện theo nhịp bất thường, gây gián đoạn nhận thức.

Có thể tiếp tục chơi bóng đỉnh cao?

Đối với một cầu thủ chuyên nghiệp, việc mất nhận thức dù chỉ trong vài giây cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cơn động kinh xuất hiện khi đang chạy tốc độ cao, bật nhảy hoặc tranh chấp bóng có thể dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc người mắc bệnh phải từ bỏ sự nghiệp thể thao.

Theo Trung tâm Y khoa Mayo Clinic (Mỹ), phần lớn các cơn động kinh vắng ý thức có thể được kiểm soát bằng thuốc. Thách thức đối với VĐV chuyên nghiệp là tìm được loại thuốc và liều lượng phù hợp, bởi một số tác dụng phụ như buồn ngủ, suy giảm khả năng tập trung có thể ảnh hưởng đến hiệu suất thi đấu.

Chứng rối loạn chức năng thần kinh là bệnh lý phức tạp - Ảnh minh họa

Liên đoàn Quốc tế chống động kinh (ILAE) thậm chí nhấn mạnh những lợi ích của hoạt động thể thao đối với bệnh nhân, bao gồm cả khả năng hỗ trợ kiểm soát các cơn động kinh.

Lịch sử thể thao từng chứng kiến nhiều VĐV mắc bệnh nhưng vẫn vươn tới đỉnh cao. Nổi bật là nữ tay đua xe đạp người Pháp Marion Clignet, chủ nhân sáu chức vô địch thế giới và hai HCB Olympic.

Dù vậy, bác sĩ Martin Lesser, chuyên gia thần kinh thuộc Bệnh viện Đại học Carl Gustav Carus (Đức), cảnh báo không nên vội vàng kết luận về trường hợp Musiala khi hồ sơ bệnh lý chi tiết chưa được công bố.

Theo ông, cần xác định chính xác bệnh lý, phương pháp điều trị trước khi đưa ra tiên lượng về khả năng hồi phục.

Ngày 22-11, chuyên trang Bavarian Football Works dẫn nguồn báo Bild tiết lộ Musiala vừa trải qua thêm một cơn vắng ý thức vào đầu tuần trước. Các bác sĩ vẫn đang nỗ lực điều chỉnh thuốc để kiểm soát tình trạng này.

Bayern Munich muốn làm gì với Musiala? Musiala hiện hưởng mức lương khoảng 25 triệu euro/năm theo hợp đồng có thời hạn đến năm 2030. Phát biểu trên Sky Sports hôm 20-11, ông Rummenigge đặt vấn đề về tính hợp lý của khoản đãi ngộ này nếu tiền vệ người Đức không thể lấy lại phong độ. Ông đề cập khả năng đàm phán với cầu thủ, gia đình và người đại diện để tìm giải pháp. Khả năng bán Musiala cũng được nhắc đến, nhưng ông Rummenigge hoài nghi liệu có đội bóng nào chấp nhận tiếp nhận hợp đồng đắt đỏ như vậy. Trước làn sóng chỉ trích, giám đốc điều hành Dreesen sau đó đã xuống giọng, phủ nhận việc gây sức ép lên Musiala. Chủ tịch Bayern Munich Herbert Hainer cũng cam kết dành cho tiền vệ 23 tuổi mọi sự hỗ trợ và thời gian cần thiết để hồi phục. Đến nay, Bayern Munich chưa công bố quyết định cắt giảm lương của Musiala.