Haaland tịt ngòi khiến Man City gặp khó khăn trước Napoli - Ảnh: UEFA

Ba đội bóng Anh gồm Aston Villa, Man City và Arsenal đều không thể nở nụ cười chiến thắng dù phải gặp các đối thủ không quá mạnh. Aston Villa ra sân sớm nhất và họ phải hứng chịu thất bại 0-1 trên sân của Galatasaray.

Trận thua này khiến Aston Villa có trong tay 9 điểm sau 5 lượt trận, tạm xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng. Thứ hạng của Aston Villa có thể xuống thấp hơn nữa sau khi loạt trận rạng sáng 26-11 kết thúc.

Có kết quả tích cực hơn Aston Villa là Man City và Arsenal. Trên sân nhà, Man City tiếp tục chuỗi phong độ tệ hại khi bị Napoli cầm chân 2-2. Điều đáng nói là phong độ của Napoli kể từ đầu mùa cũng không quá tốt.

Trận này, HLV Enzo Maresca cố gắng thay đổi đội hình nhằm tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi. Allan Elias được đá chính ngay từ đầu thay Jeremy Doku, Phil Foden dự bị nhường chỗ cho Rayan Cherki. Nhưng những sự thay đổi này không giúp Man City có trận đấu thực sự tốt.

Rasmus Højlund ghi bàn mở tỉ số cho Napoli - Ảnh: UEFA

Đại diện bóng đá Anh để Napoli hai lần vượt lên dẫn trước nhờ công của Rasmus Hojlund (phút 55) và Noa Lang (phút 76). Man City vất vả giữ lại sân Etihad 1 điểm nhờ 2 bàn gỡ của Ayyoub Bouaddi (phút 67) và Rayan Cherki (phút 86). Tiền đạo người Na Uy Erling Haaland tiếp tục gây thất vọng khi tịt ngòi trận thứ 3 liên tiếp.

Tương tự Man City là Arsenal khi "pháo thủ" bị Dortmund cầm chân 1-1 trên sân nhà. Viktor Gyökeres mở tỉ số cho Arsenal ở phút 10 nhưng đội chủ nhà đã không thể bảo toàn chiến thắng khi để Maximilian Beier ghi bàn gỡ hòa phút 55.

Với kết quả này, Arsenal và Man City lần lượt có 11 và 10 điểm, chia nhau 2 vị trí thứ 5 và 6 trên bảng xếp hạng. Hai ông lớn của bóng đá Anh có thể văng khỏi top 8 sau lượt đấu thứ 5 nếu các đội xếp sau giành chiến thắng vào rạng sáng mai 26-11.