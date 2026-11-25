Niềm vui của các cầu thủ Real Madrid sau khi ghi bàn vào lưới PSV - Ảnh: UEFA

Trận này, HLV Jose Mourinho tiếp tục xoay tua đội hình khi làm mới hàng thủ với sự xuất hiện của bộ đôi trung vệ Éder Militao - Antonio Rudiger đá chính thay cho cặp Dean Huijsen và Ibrahima Konaté (so với trận gần nhất).

Federico Valverde trở lại vị trí hậu vệ phải, Aurélien Tchouaméni cũng đá chính ngay từ đầu bên cạnh Bernardo Silva. Đáng kể nhất có lẽ là việc HLV Mourinho cất Jude Bellingham trên ghế dự bị.

Trong khi đó, Yan Diomande và Vinicius cùng đá chính. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ người Bờ Biển Ngà phải chuyển sang đá cánh phải, nhường hành lang trái cho Vinicius.

Như thường lệ, Real Madrid nhập cuộc vất vả ở hiệp 1 các trận đấu tại Champions League mùa này. Đầu trận, các cầu thủ PSV tỏ ra khá sung sức với hàng loạt tình huống vây ráp, pressing khiến đội chủ nhà gặp khó khăn.

Real Madrid không thể triển khai bóng dễ dàng. Các cầu thủ của họ chuyền hỏng và thường xuyên mất bóng ở những vị trí khá nhạy cảm. Cặp Éder Militão - Antonio Rüdiger không hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự cũng như khả năng phối hợp thoát pressing.

Aurélien Tchouaméni buộc phải lùi về bọc lót cho các đồng đội. Từ pha bóng như vậy, tiền vệ người Pháp đã phạm lỗi với Mijnans trong vòng cấm, mang đến cho PSV quả đá phạt đền. Lão tướng Ivan Perišić sau đó dứt điểm thành công trên chấm 11m, đưa PSV vượt lên khi đồng hồ điểm ở phút 32.

Bàn thắng gỡ hòa của Valverde mở màn cho cuộc lội ngược dòng của Real Madrid - Ảnh: UEFA

Ngay đầu hiệp 2, HLV Jose Mourinho tạo ra 3 sự thay người táo bạo. Bộ đôi trung vệ Dean Huijsen và Ibrahima Konaté vào sân. Aurélien Tchouaméni được rút ra nghỉ nhường chỗ cho Bellingham. HLV Mourinho chấp nhận canh bạc mất cân bằng đội hình khi ông có 6 cầu thủ tấn công trên sân.

Sự thay đổi của HLV Mourinho đã nhanh chóng phát huy tác dụng. Real Madrid với lực lượng tấn công áp đảo đã hoàn toàn bóp nghẹt PSV, khiến đối thủ lâm vào cảnh chống đỡ vất vả. Và điều gì đến cũng phải đến. Phút 50, Arda Guler giật gót chuyền bóng cho Valverde băng lên tung cú sút trái phá, ghi bàn cân bằng tỉ số 1-1.

10 phút sau, Jude Bellingham khiến sân Bernabeu sững sờ với siêu phẩm sút xa đẹp mắt. Nhận đường chuyền của Mbappe, Bellingham tâng bóng vài nhịp rồi tung cú sút đưa bóng chạm cột dọc bay vào lưới. Bàn thắng này có kỹ thuật rất cao liên tưởng đến pha ghi bàn của các cầu thủ môn bóng đá bãi biển.

PSV hoàn toàn sụp đổ sau bàn thua không tưởng này. Những phút còn lại, đại diện Hà Lan chịu trận, chống trả yếu ớt trước sức công phá như vũ bão của Real Madrid. Sau những màn bắn phá liên tục, đoàn quân của HLV Mourinho ghi thêm 3 bàn nữa nhờ công của Mbappe (phút 64, 84) và Vinicius (phút 87), qua đó giành chiến thắng chung cuộc 5-1.

Với ba điểm trước PSV, Real Madrid tiếp tục duy trì mạch toàn thắng tại Champions League và gần như chắc suất trong 8 đội mạnh nhất vòng phân hạng. Đây là trận thứ 3 tại Champions League, Real Madrid giành chiến thắng sau khi bị dẫn trước.