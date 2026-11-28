Arsenal (áo đỏ) được đánh giá cao hơn Man City tại trận cầu tâm điểm Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 - Ảnh: AP

Trận đấu sớm nhất trong nhóm các cặp đáng chú ý cuối tuần diễn ra tại Ngoại hạng Anh, nơi Nottingham Forest tiếp đón Chelsea trên sân City Ground vào rạng sáng 28-11.

Cả hai đội đều bước vào cuộc so tài với phong độ phập phù khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất.

Dù đoàn quân của HLV Xabi Alonso được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, hàng thủ mong manh của đội bóng thành London vốn đã để lọt lưới tới 8 bàn sau 5 trận vừa qua vẫn là nỗi lo lớn với người hâm mộ.

Đến tối 28-11, mọi ánh mắt hướng về Old Trafford, nơi Man United tiếp đón Brentford.

Tân HLV Mauricio Pochettino vẫn đang đi tìm chiến thắng đầu tay cùng "Quỷ đỏ" sau hai trận ra quân chi thua và hòa.

Điểm tựa sân nhà mang lại hy vọng cho đội bóng thành Manchester, nhưng Brentford không phải đối thủ dễ khuất phục.

Với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng cùng lối chơi khó chịu, "Bầy ong" hoàn toàn đủ sức gây khó dễ, thậm chí rời Old Trafford với trọn vẹn 3 điểm.

Tại Tây Ban Nha, cuộc đua vô địch La Liga cũng nóng lên vào rạng sáng 29-11 với sự xuất hiện của hai ông lớn thành Madrid.

Trong khi Atletico Madrid hành quân tới sân của Elche, Real Madrid được trở về sân nhà tiếp đón Deportivo Alaves.

Đây là cơ hội thuận lợi để cả Real lẫn Atletico tích lũy điểm số nhằm bám đuổi và thu hẹp cách biệt với Barca trên bảng xếp hạng.

Mbappe (áo trắng) cùng Real Madrid đang có phong độ cao trong khoảng thời gian gần đây - Ảnh: REUTERS

Sau đó đến tối 29-11, đội đầu bảng Barca cũng chạm trán đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Deportivo La Coruna.

Trận cầu đinh được chờ đợi nhất cuối tuần chắc chắn là cuộc đại chiến giữa Arsenal và Man City vào lúc 23h30 ngày 29-11 trên sân Emirates.

Hai thế lực hàng đầu bóng đá Anh bước vào trận đấu này với bộ mặt hoàn toàn trái ngược.

Arsenal đang vững vàng trên đỉnh bảng xếp hạng với 28 điểm sau 11 vòng đấu, tạo ra cách biệt 6 điểm so với đội nhì bảng Brighton trước giờ bóng lăn tại vòng 12.

Ở chiều ngược lại, Man City dưới triều đại HLV Enzo Maresca lại đang rơi vào vòng xoáy bất ổn và sa sút khó tin.

Trong 5 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng áo xanh chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng trước RB Leipzig tại Champions League.

Riêng ở Ngoại hạng Anh, Man City đã trải qua chuỗi 4 trận liền không biết mùi chiến thắng, gồm 1 trận hòa và 3 thất bại.

Với phong độ trái ngược hiện tại, chuyến làm khách tới London được dự báo sẽ lành ít dữ nhiều cho Man City.

Tại Bundesliga, màn thư hùng giữa Dortmund và Bayer Leverkusen vào rạng sáng 30-11 cũng là điểm nhấn đáng chú ý không thể bỏ qua.