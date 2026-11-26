Trọng tài Szymon Marciniak (áo cam) hứng chịu cơn bão chỉ trích sau trận đấu giữa Sporting CP và Man United - Ảnh: REUTERS

Trọng tài kỳ cựu Szymon Marciniak đang trở thành tâm điểm chỉ trích của giới chuyên môn và người hâm mộ sau khi từ chối hai bàn thắng của Man United trong trận hòa 2-2 trên sân Sporting CP ở lượt 5 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 26-11.

Tình huống gây tranh cãi trong trận đấu giữa Sporting CP và Man United diễn ra ở phút 40.

Trong pha tranh chấp với Goncalo Inacio, tiền vệ Youri Tielemans (Man United) trượt người chạm bóng hợp lệ trước khi bóng tìm đến vị trí của Amad Diallo.

Ngôi sao người Bờ Biển Ngà vượt qua thủ môn Kaique rồi đánh đầu bồi vào lưới trống sau cú sút đầu tiên bị cản phá.

Tuy nhiên, ông Marciniak lại cắt còi thổi phạt Tielemans ngay trước khi bóng lăn qua vạch vôi, đồng thời rút thẻ vàng cảnh cáo tiền vệ này.

Việc dừng trận đấu quá sớm khiến VAR mất quyền can thiệp, dù băng quay chậm cho thấy Tielemans đã chủ động thu chân và Amad không hề việt vị. Chính tấm thẻ vàng này cũng trở thành tiền đề khiến Tielemans phải nhận thẻ đỏ rời sân sau đó.

Quyết định này lập tức vấp phải làn sóng phản ứng gay gắt.

Trên sóng BBC Radio 5 Live, cựu cầu thủ Man United - Ashley Young gọi màn điều hành của trọng tài người Ba Lan là "một sự ô nhục" và "thật khó tin".

Cùng quan điểm trên kênh TNT Sports, cựu tiền vệ Owen Hargreaves và cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Mark Halsey đều khẳng định Tielemans đã vào bóng trúng mục tiêu và trọng tài đáng lẽ phải để tình huống kết thúc nhằm tạo điều kiện cho VAR kiểm tra.

Thậm chí, bình luận viên Dean Ashton của talkSPORT còn nhận định đây là pha xử lý tệ bậc nhất ông từng chứng kiến trong 5 năm qua, hoàn toàn thông cảm cho sự phẫn nộ của tân HLV trưởng Man United - Mauricio Pochettino.

Kịch tính tiếp tục đẩy lên cao trào ở phút 83 khi Man United tưởng chừng đã định đoạt trận đấu với bàn nâng tỉ số lên 3-2.

Từ quả phạt góc của Bruno Fernandes, thủ thành Kaique Pereira bên phía Sporting lúng túng đấm bóng phản lưới nhà.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo màn hình VAR ngoài đường biên, ông Marciniak một lần nữa từ chối bàn thắng của đội khách vì cho rằng Patrick Dorgu đã phạm lỗi cản trở thủ môn trong pha tranh chấp trên không.

Pha bẻ còi lần thứ hai tiếp tục khiến giới bình luận dậy sóng và Ashley Young lập tức chỉ trích:

"Trọng tài nói Patrick Dorgu phạm lỗi với thủ môn, nhưng Kaique đã lao ra và đấm hụt bóng trước cả khi có va chạm. Tôi không hiểu tại sao tình huống đó lại phải đưa ra VAR", Ashley Young bức xúc.

Sự cố tại Lisbon là vết gợn hiếm hoi trong sự nghiệp lẫy lừng của trọng tài Szymon Marciniak. Ông là người Ba Lan từng hai năm liên tiếp được IFFHS vinh danh là Trọng tài xuất sắc nhất thế giới (2022, 2023), cầm còi cả hai trận chung kết World Cup 2022 lẫn Champions League 2023.