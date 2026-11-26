Thủ thành Lammens phạm lỗi khiến Man United chịu phạt đền - Ảnh: THE GUARDIAN

Sau thảm bại 0-4 trước Liverpool, tân HLV Mauricio Pochettino rất kỳ vọng sẽ tìm được chiến thắng đầu tay cùng Man United trong chuyến hành quân đến Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra không như mong đợi.

Phút 29, Lisandro Martinez phạm lỗi với Geny Catamo trong vòng cấm, khiến Man United chịu quả phạt đền. Thủ môn Senne Lammens xuất sắc cản phá cú sút của Luis Suarez nhưng niềm vui của đội khách chỉ kéo dài vỏn vẹn 75 giây.

Chính Lammens sau đó phạm lỗi với Maximiliano Araujo, khiến trọng tài Szymon Marciniak một lần nữa chỉ tay vào chấm 11m. Lần này Suarez không mắc sai lầm, mở tỉ số cho Sporting.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1998, Man United chịu 2 quả phạt đền trong cùng một trận đấu ở Champions League.

Tranh cãi nổ ra ở phút 40 khi Amad Diallo dứt điểm trúng xà ngang rồi đánh đầu bồi vào lưới Sporting. Tuy nhiên, trọng tài Marciniak xác định Youri Tielemans đã phạm lỗi với Goncalo Inacio trước đó.

Do trọng tài người Ba Lan thổi còi trước thời điểm bóng đi vào lưới, VAR không thể can thiệp. Các cầu thủ Man United phản ứng dữ dội với quyết định này.

Sang hiệp 2, Bruno Fernandes tỏa sáng với cú đúp chỉ trong vòng 2 phút vào lưới đội bóng cũ. Đội trưởng Man United thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 48 trước khi ghi một trong những bàn thắng kỳ lạ nhất mùa giải.

Luis Suarez ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Sporting - Ảnh: THE GUARDIAN

Phút 50, cú sút xa của tiền vệ người Bồ Đào Nha đưa bóng đập xuống một vị trí gồ ghề trên mặt sân rồi bất ngờ nảy lên, khiến thủ môn Kaique Pereira bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Những sai lầm của hàng phòng ngự khiến Man United không thể bảo toàn lợi thế. Phút 80, Lammens không thể bắt dính bóng sau một quả tạt của đội chủ nhà, tạo điều kiện cho Suarez tung cú móc bóng đẹp mắt, gỡ hòa 2-2.

VAR vào cuộc kiểm tra khả năng Suarez phạm lỗi với Lammens nhưng bàn thắng vẫn được công nhận.

Pha bóng Man United không được công nhận bàn thắng - Ảnh: THE GUARDIAN

Chỉ 3 phút sau, tranh cãi lại xuất hiện khi thủ môn Kaique Pereira tự đưa bóng vào lưới nhà trong nỗ lực cản phá quả phạt góc của Bruno Fernandes. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì Patrick Dorgu bị xác định phạm lỗi với thủ môn Sporting.

Bình luận viên Rob Smyth của báo The Guardian (Anh) đặt dấu hỏi về quyết định này, bởi tình huống va chạm dường như xảy ra sau khi Kaique Pereira đã xử lý bóng hỏng.

Trận đấu khép lại với tấm thẻ đỏ dành cho Tielemans ở phút 90+3, sau khi tiền vệ người Bỉ nhận thẻ vàng thứ hai vì pha vào bóng nguy hiểm với Altimira.

Với kết quả hòa 2-2, HLV Pochettino vẫn chưa thể tìm được chiến thắng đầu tay cùng Man United. Đội chủ sân Old Trafford cũng đã trải qua 7 trận liên tiếp để đối phương ghi bàn trước.