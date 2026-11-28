Lịch thi đấu bóng chuyền Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ngày 28-11 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Hôm nay 28-11, môn bóng chuyền Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (phường Cầu Kiệu, TP.HCM). Trong ngày thi đấu đầu tiên, người hâm mộ sẽ được theo dõi ba cuộc so tài, gồm hai trận nữ và một trận nam.

Mở màn vào lúc 14h là cuộc đọ sức giữa đội nữ TP.HCM và Hưng Yên. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của đông đảo khán giả, các cô gái TP.HCM được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ.

Một chiến thắng trong ngày ra quân sẽ giúp đội nữ TP.HCM có thêm sự tự tin, tạo đà thuận lợi cho những cuộc cạnh tranh tiếp theo tại đại hội. Tuy nhiên, Hưng Yên cũng là đối thủ không thể xem thường.

Đến 16h30, sự chú ý sẽ đổ dồn vào màn so tài giữa hai đội nam TP.HCM và Đà Nẵng. Đây được xem là cặp đấu cân tài cân sức nhất trong ngày mở màn khi trình độ của hai đội gần như ngang bằng.

Với tương quan lực lượng như vậy, khả năng tận dụng cơ hội, duy trì sự ổn định và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định có thể trở thành yếu tố định đoạt kết quả trận đấu. Khán giả có cơ sở để chờ đợi một cuộc rượt đuổi tỉ số hấp dẫn giữa hai đội.

Ở trận đấu muộn nhất trong ngày (19h), đội nữ Hà Nội sẽ chạm trán Quảng Ninh. Với dàn ngôi sao được đầu tư mạnh mẽ, Hà Nội là một trong những đội bóng đáng chú ý tại đại hội lần này.

Được đánh giá cao hơn Quảng Ninh, đội bóng thủ đô chắc chắn hướng đến một chiến thắng để khẳng định tham vọng cạnh tranh huy chương vàng.

Với ba cuộc so tài đáng chú ý, đặc biệt là sự xuất hiện liên tiếp của hai đội chủ nhà TP.HCM, ngày mở màn môn bóng chuyền hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động tại Nhà thi đấu Rạch Miễu.