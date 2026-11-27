Ngần Ngọc Nghĩa ôm đầu tiếc nuối khi nhận ra mình bị loại ở nội dung sở trường - Ảnh: ĐỨC LONG

Sáng 27-11, môn điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra vòng loại nội dung 100m nam. Đây là cự ly mà Ngần Ngọc Nghĩa (đơn vị Công an Nhân dân) được đánh giá rất cao.

Tại kỳ Đại hội trước, anh giành tấm huy chương vàng và phá kỷ lục quốc gia với thành tích 10,35 giây. Trong suốt những năm qua, Ngần Ngọc Nghĩa vẫn duy trì vị thế là chân chạy cự ly ngắn số 1 trong nước, và được gọi là "vua tốc độ" của điền kinh Việt Nam.

Tuy nhiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, chân chạy của đơn vị Công an Nhân dân lại nhận cú sốc lớn. Sáng 27-11, anh thi đấu vòng loại và dễ dàng về nhất lượt chạy với thành tích 10,6 giây.

Sau đó anh tiếp tục thi đấu bán kết và được kỳ vọng sẽ giành vé vào chung kết tranh huy chương. Dù vậy, tình huống phạm quy đáng tiếc khiến cho Ngần Ngọc Nghĩa bị loại trong ngỡ ngàng.

Ngần Ngọc Nghĩa (số 145) được mệnh danh là "vua tốc độ" của điền kinh Việt Nam - Ảnh: ĐỨC LONG

Cụ thể ở đây là lỗi xuất phát, khiến anh nhận thẻ đỏ và bị loại. Ngay từ khoảnh khắc nhận ra mình phạm quy, "vua tốc độ" lập tức nằm xuống sân, ôm đầu tiếc nuối. Cú xuất phát không đúng quy định khiến anh trở thành cựu vương ở nội dung 100m nam, một trong những nội dung hấp dẫn và cuốn hút nhất của môn điền kinh.

Trong khi đó, danh sách 8 VĐV vào chung kết 100m nam là: Tô Hùng Cường (Đồng Nai), Đinh Hoàng Quốc Bảo (Công an Nhân dân), Nguyễn Bá Kiên (Hà Nội), Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ), Trương Văn Hiếu (Công an Nhân dân), Châu Nguyên Phú (TP.HCM), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Trương Huỳnh Minh Trí (TP.HCM).

Còn với Ngần Ngọc Nghĩa, anh còn một cơ hội tranh huy chương vàng ở nội dung 200m nam.