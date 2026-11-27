Nguyễn Thị Oanh (giữa) với tấm huy chương vàng sáng 27-11 - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Sáng 27-11, Nguyễn Thị Oanh (Bắc Ninh) thi đấu chung kết nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Sinh năm 1995, cô là VĐV lớn tuổi nhất trong tổng số 5 người tham gia cự ly này.

Thậm chí cả 4 người còn lại đều sinh từ sau năm 2005, nghĩa là ai cũng nhỏ hơn Nguyễn Thị Oanh hơn 10 tuổi. Cụ thể là Hoàng Thị Ngọc Anh (Hải Phòng, 2006), Đinh Thị Thu Hương (Hải Phòng, 2007), Nguyễn Thị Thanh Tuyền (Lâm Đồng, 2007) và Lý Mùi Sâu (Cao Bằng, 2008).

Nhưng bất chấp khoảng cách tuổi tác, Nguyễn Thị Oanh vẫn là chân chạy đẳng cấp nhất khi từng giành nhiều huy chương SEA Games, Asiad. Lợi thế được thi đấu quốc tế giúp cô vượt trội so với các đàn em trẻ tuổi.

Vì vậy ở màn so tài sáng 27-11, chân chạy của Bắc Ninh đã có một ngày áp đảo. Cô về đích ở vị trí thứ nhất với thành tích 10 phút 34,98 giây, bỏ xa các đối thủ.

Về nhì và giành huy chương bạc là Hoàng Thị Ngọc Anh, chỉ đạt thành tích 10 phút 41,53 giây. Giành huy chương đồng là Đinh Thị Thu Hương với thành tích 10 phút 53,05 giây.

Nguyễn Thị Oanh (trái) có ngày thi đấu áp đảo trước các đối thủ trẻ tuổi - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Ngôi sao của điền kinh Việt Nam tươi cười rạng rỡ khi cán đích đầu tiên - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Dù giành chiến thắng thuyết phục, thành tích của Nguyễn Thị Oanh vẫn chưa vượt qua kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc là 9 phút 58 giây 80 do chính cô thiết lập năm 2018 tại Hà Nội. Oanh cũng đang nắm giữ kỷ lục quốc gia 9 phút 43 giây 83, được xác lập tại Asiad 18 năm 2018 ở Indonesia.

Chia sẻ sau khi giành huy chương vàng 3.000m vượt chướng ngại vật, Nguyễn Thị Oanh nói: "Hôm nay chỉ có 5 VĐV thi đấu chung kết, tính cả tôi. Hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều người tham gia nội dung này. Tất cả đối thủ tôi còn rất trẻ nhưng cũng đều thể hiện khá tốt. Hy vọng chúng ta sẽ có sự cạnh tranh lớn hơn, nâng cao tính chuyên môn của nội dung 3.000m chướng ngại vật".

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, Nguyễn Thị Oanh sẽ còn thi đấu 3 nội dung là 1.500m, 5.000m và 10.000m. Tấm huy chương vàng đầu tiên trong sáng 27-11 là khởi đầu thuận lợi, giúp cô hướng đến những mục tiêu cao ở những cự ly còn lại.