Nguyễn Thị Oanh xuất trận trong ngày 27-11 - Ảnh: TTO

Hai ngày đầu tiên của môn điền kinh chỉ là những màn so tài tại vòng sơ loại. Do đó, chưa có nhiều diễn biến quá hấp dẫn, đẳng cấp.

Nhưng bước sang ngày thứ ba (27-11), người hâm mộ sẽ được chứng kiến rất nhiều màn tranh tài đỉnh cao. Trong đó, tâm điểm chú ý sẽ dồn vào ngôi sao Nguyễn Thị Oanh (Bắc Ninh).

Vào lúc 9h40, cô sẽ thi đấu chung kết 3.000m chướng ngại vật nữ. Nội dung này có tổng cộng 5 VĐV, nhưng chỉ có Nguyễn Thị Oanh là sinh trước năm 2000, Oanh sinh năm 1995.

Còn lại đều là những chân chạy còn rất trẻ gồm: Lý Mùi Sâu (Cao Bằng, 2008), Đinh Thị Thu Hương (Hải Phòng, 2007), Hoàng Thị Ngọc Anh (Hải Phòng, 2006) và Nguyễn Thị Thanh Tuyền (Lâm Đồng, 2007).

Dù vậy, ở tuổi 31, Nguyễn Thị Oanh vẫn là chân chạy hàng đầu ở nội dung này. Cô được đánh giá cao ở việc giành tấm huy chương vàng đầu tiên của bản thân tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay.

Cũng trong buổi sáng còn diễn ra chung kết các nội dung nhảy xa nữ, đẩy tạ nam.

Đến buổi chiều, hàng loạt nội dung hấp dẫn nhất của điền kinh sẽ thi đấu chung kết. Lúc 17h là chung kết 100m rào nữ, nơi mà huy chương vàng SEA Games 32 Huỳnh Thị Mỹ Tiên ra sân. Ngay sau đó là chung kết 110m rào nam vào lúc 17h15.

Từ 17h30, môn điền kinh sẽ diễn ra liên tiếp hai nội dung hấp dẫn bậc nhất là 100m nữ và 100m nam. Trước đó, vào buổi sáng, hai nội dung này diễn ra lượt thi đấu bán kết để tìm ra những chân chạy bước vào vòng đấu cuối cùng tranh huy chương.

Dù vậy, đến lúc này vẫn có thể điểm mặt một số VĐV đẳng cấp sẽ góp mặt tại chung kết. Với nội dung 100m nữ là Lê Tú Chinh (An Giang), Lê Thị Cẩm Tú (An Giang), Hà Thị Thu (TP.HCM), Hoàng Dư Ý (Quân đội).

Còn ở cự ly 100m nam, những ngôi sao gây chú ý có Ngần Ngọc Nghĩa (Công An Nhân Dân), Nguyễn Bá Kiên (Hà Nội), Châu Nguyên Phú (TP.HCM).

Chung kết 2 nội dung 4x400m nam cùng 4x400m nữ cũng hứa hẹn hấp dẫn, bởi đây là những cự ly giúp cho điền kinh Việt Nam gặt hái nhiều huy chương tại đấu trường quốc tế.

Lịch thi đấu điền kinh ngày 27-11 của Đại hội Thể thao toàn quốc

Lịch thi đấu môn điền kinh ngày 27-11 - Ảnh: LĐĐK TP.HCM