Ánh Viên (áo đỏ) bước lên bục cao nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: BÙI LƯỢNG

Tối 22-11 ở hồ bơi Phú Thọ (TP.HCM), trong số những người đến xem Nguyễn Thị Ánh Viên thi chung kết 200m hỗn hợp nữ có cả học trò của cô. Về nhì ở nội dung này, Ánh Viên kể niềm vui hôm ấy là lúc bước ra hồ và nhìn thấy các em trên khán đài.

Cô mong việc được xem các vận động viên thi đấu sẽ cho các em thêm động lực tập luyện. Còn với người dân muốn tự mình vận động để hưởng ứng đại hội, một buổi đi bộ quanh công viên, hay trên con đường quen thuộc gần nhà cũng có thể được ghi nhận.

Đó là cách tham gia giải đi bộ trực tuyến “100 triệu bước chân vì một Việt Nam khỏe mạnh” do Báo điện tử Tuổi Trẻ và Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp tổ chức, với sự hỗ trợ kỹ thuật của vRace.

Giải dành cho mọi người dân Việt Nam, diễn ra từ ngày 11-11 đến 23h59 ngày 11-12 theo giờ Việt Nam. Người tham gia tự chọn giờ và địa điểm đi bộ, tích lũy quãng đường qua từng buổi tập.

Đến 14h ngày 26-11, giải đã có 2.102 người tham gia, với tổng quãng đường ghi nhận là 8.352km.

Ba bước để tham gia giải

1. Đăng ký. Vào trang giải trên Media Hub Tuổi Trẻ, chọn “Đăng ký ngay” để chuyển sang vRace. Bạn đọc cũng có thể đăng ký trực tiếp trên vRace. Người lần đầu sử dụng cần tạo tài khoản. Đăng ký trên Media Hub Tuổi Trẻ hoặc vào thẳng trang giải trên vRace.

2. Ghi lại buổi đi bộ. Khi bắt đầu đi, mở ứng dụng vRace miễn phí trên điện thoại để ghi quãng đường và thời gian bằng GPS. Người đã dùng Strava hoặc Garmin có thể kết nối với vRace để đồng bộ hoạt động.

3. Kiểm tra thành tích. Sau buổi đi, xem lại hoạt động trên vRace. Quãng đường hợp lệ sẽ được cộng vào tổng thành tích cá nhân. Bảng xếp hạng được hiển thị trên vRace và Media Hub Tuổi Trẻ.

Buổi đi bộ nào được tính thành tích?

Giải ghi nhận các buổi đi bộ ngoài trời có nhịp độ từ 8 đến 20 phút/km. Kết quả trên máy chạy bộ bị loại.

vRace kiểm tra dữ liệu quãng đường và thời gian để phát hiện hoạt động bất thường hoặc sai hình thức. Ban tổ chức căn cứ vào kết quả đã xác thực để công bố thứ hạng, trao thưởng và huy chương số theo thể lệ.

Quét mã QR để tham gia giải đi bộ trực tuyến

Góp bước chân từ nơi mình sống

100 triệu bước chân là mục tiêu của ban tổ chức giải chạy. Người ở gần nhà thi đấu có thể đi bộ sau một buổi đến sân cổ vũ. Người ở xa vẫn có thể góp bài dự thi bằng quãng đường từ công viên, đường làng hay một tuyến đi bộ quen thuộc. Dù ở cách nhau hàng trăm kilômét, họ vẫn có thể theo dõi phần đóng góp của mình trên cùng một bảng thành tích.

Với người mới tập, việc cộng dồn quãng đường qua từng buổi giúp họ dễ bắt đầu bằng một vòng ngắn sau giờ làm, rồi tìm giờ đi phù hợp để duy trì. Cuối tuần, cha mẹ ở quê và con cái làm việc ở thành phố cũng có thể hẹn nhau đi bộ cùng giờ, mỗi người trên con đường của mình.

Giải chốt thành tích tối 11-12. Sáng hôm sau, nếu cả nhà vẫn dậy sớm đi bộ như đã hẹn, đó cũng là một cách để tinh thần “Thể thao cho mọi người” của Đại hội Thể thao toàn quốc tiếp tục đi vào đời sống mỗi người dân.

Mỗi bước chân sẽ giúp nâng cao sức khỏe và lan tỏa tinh thần "Thể thao cho mọi người" - Ảnh minh họa

Giải đi bộ trực tuyến "100 triệu bước chân vì một Việt Nam khỏe mạnh" Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Báo điện tử Tuổi Trẻ cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp triển khai giải đi bộ trực tuyến "100 triệu bước chân vì một Việt Nam khỏe mạnh", với sự đồng hành của đơn vị kỹ thuật vRace. Chương trình nhằm khuyến khích cộng đồng hình thành thói quen vận động, nâng cao sức khỏe và lan tỏa tinh thần "Thể thao cho mọi người". Link đăng ký đi bộ trực tuyến: https://mediahub.tuoitre.vn/giai-di-bo-100-trieu-buoc-chan

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026. Lễ khai mạc toàn đại hội đã diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.

Phát động Giải đi bộ '100 triệu bước chân vì một Việt Nam khỏe mạnh': Cùng hướng về Đại hội Thể thao toàn quốc Không trực tiếp tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, mỗi người vẫn có thể hòa vào không khí đại hội bằng những bước chân hằng ngày, thông qua Giải đi bộ trực tuyến “100 triệu bước chân vì một Việt Nam khỏe mạnh”.



