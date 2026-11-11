Phát động Giải đi bộ '100 triệu bước chân vì một Việt Nam khỏe mạnh': Cùng hướng về Đại hội Thể thao toàn quốc

Phát động Giải đi bộ '100 triệu bước chân vì một Việt Nam khỏe mạnh'

Sáng 11-11, trong khuôn khổ tọa đàm “Đại hội Thể thao toàn quốc: Bệ phóng cho những ngôi sao Việt Nam tương lai” do báo Tuổi Trẻ phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức, ban tổ chức phát động giải đi bộ trực tuyến hưởng ứng đại hội.

Với thông điệp mỗi bước chân đóng góp vào “bản đồ chuyển động Việt Nam”, chương trình hướng đến việc lan tỏa tinh thần “Thể thao cho mọi người”, khuyến khích cộng đồng vận động, chăm sóc sức khỏe và tăng sự kết nối với sự kiện thể thao lớn của cả nước.

Nếu các vận động viên hướng đến đại hội bằng quá trình tập luyện và thi đấu, người dân có thể góp sức bằng hoạt động gần gũi hơn là đi bộ mỗi ngày. Những bước chân ở công viên, khu dân cư hay trên cung đường quen thuộc, khi được ghi nhận hợp lệ, sẽ góp vào thành tích chung của chương trình.

Giải được phát động trước đại hội và kéo dài xuyên suốt thời gian diễn ra đại hội (từ ngày 11-11 đến ngày 11-12).

Hình thức trực tuyến giúp người tham gia chủ động lựa chọn địa điểm, thời gian vận động phù hợp với sinh hoạt, công việc, đồng thời cùng hướng đến mục tiêu chung.

Đăng ký trực tuyến, ghi nhận bằng Strava hoặc Garmin

Để tham gia, người dân truy cập Media Hub Tuổi Trẻ (chèn hyperlink https://mediahub.tuoitre.vn) và đi theo hướng dẫn đến trang đăng ký trên nền tảng vRace. Người tham gia cũng có thể đăng ký trực tiếp trên vRace.

Sau khi đăng ký, người tham gia sử dụng Strava hoặc Garmin để ghi nhận hoạt động đi bộ, tuân thủ các quy định trong thể lệ chương trình. Dữ liệu hoạt động được cập nhật về vRace để ghi nhận quãng đường, thời gian và kiểm tra tính hợp lệ.

Nền tảng áp dụng các tiêu chí theo thể lệ nhằm phát hiện hoạt động bất thường hoặc không đúng hình thức đi bộ. Những hoạt động không hợp lệ sẽ không được tính thành tích, góp phần bảo đảm công bằng cho người tham gia.

Toàn cảnh tọa đàm “Đại hội Thể thao toàn quốc: Bệ phóng cho những ngôi sao Việt Nam tương lai” vào sáng nay 11-11 ở Báo Tuổi Trẻ - QUANG ĐỊNH

Các dữ liệu hợp lệ được tổng hợp trên vRace để xác định thứ hạng, đồng thời kết nối về Media Hub Tuổi Trẻ để hiển thị bảng xếp hạng, thành tích và những thông tin liên quan. Ban tổ chức căn cứ dữ liệu đã xác thực để công bố kết quả, trao thưởng và “huy chương số” theo thể lệ.

Cùng góp bước chân, cùng hưởng ứng đại hội

Bên cạnh việc ghi nhận thành tích, chương trình kỳ vọng khuyến khích người dân duy trì thói quen vận động, đưa tinh thần đại hội đến gần hơn với đời sống hằng ngày.

Từ những bước đi của mỗi cá nhân, giải hướng đến tạo nên một hoạt động hưởng ứng rộng rãi, nơi mọi người có thể cùng tham gia và cảm nhận mình là một phần của Đại hội X.

Không chỉ trên đường chạy hay trong nhà thi đấu, không khí đại hội còn có thể lan tỏa từ những cung đường đi bộ, bằng sự tham gia của cộng đồng vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Quét mã QR để tham dự Giải đi bộ '100 triệu bước chân vì một Việt Nam khỏe mạnh'

Giải đi bộ trực tuyến "100 triệu bước chân vì một Việt Nam khỏe mạnh" Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Báo điện tử Tuổi Trẻ cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp triển khai giải đi bộ trực tuyến "100 triệu bước chân vì một Việt Nam khỏe mạnh", với sự đồng hành của đơn vị kỹ thuật vRace. Chương trình nhằm khuyến khích cộng đồng hình thành thói quen vận động, nâng cao sức khỏe và lan tỏa tinh thần "Thể thao cho mọi người".

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Môn muay mở màn từ ngày 20-10, chính thức khai mạc môn ngày 22-10. Lễ khai mạc toàn đại hội dự kiến diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.

Báo Tuổi Trẻ tổ chức tọa đàm Đại hội Thể thao toàn quốc Sáng ngày 11-11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và Báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức tọa đàm “Đại hội Thể thao toàn quốc: Bệ phóng cho những ngôi sao Việt Nam tương lai”. Sự kiện diễn ra tại tòa soạn Báo Tuổi Trẻ (TP.HCM).



