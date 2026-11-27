TP.HCM nâng tổng số HCV lên 86 và giữ vững ngôi đầu bảng, nới rộng khoảng cách với các đoàn còn lại - Đồ họa: ANH HÀO

Tính đến khuya ngày 26-11, đoàn thể thao TP.HCM dẫn đầu bảng tổng sắp Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với 86 HCV, 61 huy chương bạc (HCB) và 90 huy chương đồng (HCĐ). Tổng cộng, các vận động viên chủ nhà đã mang về 237 huy chương, tiếp tục duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

So với ngày 25-11, TP.HCM giành thêm 12 HCV, nâng tổng thành tích từ 74 lên 86. Đáng chú ý, khoảng cách với đoàn Hà Nội cũng được nới rộng từ 16 lên 20 HCV, khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chủ nhà hiện có 66 HCV.

Trong ngày thi đấu 26-11, các đội tuyển TP.HCM tiếp tục ghi dấu ấn ở nhiều môn. Đội tuyển bắn cung khép lại các nội dung cung 1 dây và cung 3 dây với 12 huy chương, gồm 3 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ.

Ở môn taekwondo, các võ sĩ chủ nhà giành thêm 3 HCV trong những nội dung đối kháng. Đội tuyển bắn súng cũng đóng góp 1 HCV đồng đội ở nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam, góp phần làm dày thêm thành tích của đoàn thể thao TP.HCM.

Đứng thứ hai trên bảng tổng sắp là Hà Nội với 66 HCV, 54 HCB và 68 HCĐ, đạt tổng cộng 188 huy chương. Đoàn Quân Đội tiếp tục giữ vị trí thứ ba với 37 HCV, 38 HCB và 52 HCĐ, nâng tổng số huy chương lên 127.

Công An Nhân Dân xếp thứ tư với 29 HCV, 21 HCB và 33 HCĐ. Hải Phòng đứng thứ năm với 25 HCV, 13 HCB và 24 HCĐ, trong khi Cần Thơ giữ vị trí thứ sáu với 20 HCV, 12 HCB và 28 HCĐ.

Ở nhóm tiếp theo, Vĩnh Long xếp thứ bảy với 15 HCV, 16 HCB và 23 HCĐ. Đà Nẵng đứng thứ tám với 14 HCV, 22 HCB và 34 HCĐ; còn Bắc Ninh xếp thứ chín với cùng 14 HCV nhưng có 11 HCB và 15 HCĐ. An Giang là đoàn xếp vị trí thứ 10 với 13 HCV, 7 HCB và 22 HCĐ, đạt tổng cộng 42 huy chương.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành công an, quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Lễ khai mạc toàn đại hội đã diễn ra vào tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.