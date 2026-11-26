Lại Lý Huynh thi đấu ở nội dung cờ tướng tiêu chuẩn đôi nam, Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh: TLKĐ

Ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, Lại Lý Huynh tham dự nội dung cờ tướng tiêu chuẩn đôi nam. Anh cùng Nguyễn Minh Nhật Quang tạo thành cặp đôi cực mạnh cho đội TP.HCM.

Không nằm ngoài dự đoán, sau giai đoạn vòng bảng và vòng đấu loại trực tiếp, TP.HCM cùng Đồng Nai là 2 đội lọt vào chung kết.

Nếu như TP.HCM có bộ đôi quá quen mặt với các giải đấu quốc tế, Đồng Nai lại sở hữu 2 "kỳ vương" Nguyễn Thành Bảo và Hà Văn Tiến.

Nguyễn Thành Bảo được đánh giá ngang ngửa với Lại Lý Huynh về đẳng cấp. Anh chỉ thua thiệt ít nhiều vì đã bước vào độ tuổi U50, nhưng người đánh cặp với Bảo lại là "kỳ vương" Hà Văn Tiến.

Kỳ vương là cách gọi quen thuộc của làng cờ tướng dành cho những kỳ thủ vô địch quốc gia nội dung cờ tiêu chuẩn. Trong kỷ nguyên thống trị của Lại Lý Huynh, việc Hà Văn Tiến có thể đăng quang ngôi vị "kỳ vương" trong năm nay được xem là bất ngờ lớn của làng cờ.

Trận đấu này quy tụ 4 kỳ thủ mạnh nhất làng cờ tướng Việt Nam hiện tại, được ví von là "siêu kinh điển" kỳ đàn nước nhà.

Ở vòng bảng, Lại Lý Huynh từng cầm quân đen (đi sau), thủ hòa Nguyễn Thành Bảo để Nhật Quang tận dụng thế đi trước, thắng Hà Văn Tiến.

Trong cuộc tái ngộ ở chung kết, 2 cặp đấu được thay đổi - Lại Lý Huynh chạm trán Hà Văn Tiến còn Nguyễn Thành Bảo đụng độ Nguyễn Minh Nhật Quang. Điểm không thay đổi là Lại Lý Huynh lại cầm quân đen.

Trận cờ được ví von là "siêu kinh điển" làng cờ tướng Việt Nam - Ảnh: H.Đ

Gặp bất lợi nên nhà vô địch cờ tướng thế giới tiếp tục nhiệm vụ thủ hòa, giao phó trọng trách tạo sự khác biệt cho Nhật Quang.

Và kịch bản ở giai đoạn vòng bảng lại tái hiện, khi Nhật Quang tận dụng tốt thế đi trước để đánh bại lão tướng Nguyễn Thành Bảo. Chung cuộc TP.HCM thắng Đồng Nai 1,5 - 0,5 để giành HCV đôi nam tiêu chuẩn.

Ngoài Lý Huynh và Nhật Quang, 1 kỳ thủ cũng góp công trong tấm HCV này là Vũ Quốc Đạt, thành viên dự bị của đội cờ đôi TP.HCM.

TP.HCM còn đoạt thêm HCV nội dung cờ tiêu chuẩn đôi nữ, với 3 thành viên Nguyễn Hoàng Yến, Đàm Thị Thùy Dung, Cao Phương Thanh. Ở nội dung cờ tiêu chuẩn đơn nam, Đào Duy Khánh (Quảng Ninh) giành HCV. Từ ngày 27-11, môn cờ tướng sẽ tiếp tục diễn ra các nội dung cờ nhanh.