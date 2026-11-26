Triệu Phàn Vĩ nổi tiếng là tấm gương nghị lực của làng cờ tướng Trung Quốc - Ảnh: BAIDU

Cuộc đọ sức giữa Triệu Phàn Vĩ và Mạnh Thần là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất vòng 16 Giải vô địch cờ tướng Trung Quốc diễn ra ngày 25-11 tại Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm).

Chiến thắng chấn động làng cờ tướng Trung Quốc

Hai kỳ thủ cùng khoác áo đội cờ tướng Thành Đô đã phải trải qua 5 ván đấu mới phân định được thắng thua.

Sau khi bất phân thắng bại ở 2 ván cờ tiêu chuẩn, cả hai tiếp tục hòa nhau trong 2 ván cờ nhanh. Đến ván cờ chớp quyết định, Triệu Phàn Vĩ tận dụng lợi thế đi tiên để khuất phục đối thủ.

Mạnh Thần là một trong những cao thủ hàng đầu làng cờ tướng Trung Quốc, đặc biệt lợi hại ở các thể thức cờ tốc độ. Năm 2023, kỳ thủ này từng đánh bại Lại Lý Huynh trong trận chung kết Giải vô địch thế giới tại Houston (Mỹ).

Cũng trong năm đó, Mạnh Thần vượt qua chính Triệu Phàn Vĩ ở trận chung kết Giải vô địch cờ tướng nhanh Trung Quốc. Sau hơn 3 năm, "kỳ vương xe lăn" đã đòi lại món nợ trước người đồng đội bằng chiến thắng ở thể thức sở trường của đối phương.

Triệu Phàn Vĩ là một trong những nhân vật có câu chuyện giàu cảm xúc nhất làng thể thao Trung Quốc. Sinh năm 1992 tại Phàn Chi Hoa (Tứ Xuyên), anh làm quen với cờ tướng từ năm 8 tuổi và sớm bộc lộ năng khiếu.

Nhưng biến cố ập đến khi Triệu Phàn Vĩ mới 13 tuổi. Đôi chân của anh ngày càng suy yếu.

Hai năm sau, các bác sĩ chẩn đoán anh mắc chứng loạn dưỡng cơ tiến triển, căn bệnh khiến cơ bắp dần teo yếu và hiện chưa có phương pháp chữa khỏi. Thậm chí từng có bác sĩ lo ngại rằng anh khó lòng sống quá tuổi 20.

Mất khả năng đi lại, Triệu Phàn Vĩ phải gắn bó với chiếc xe lăn. Cờ tướng trở thành điểm tựa tinh thần, giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.

Triệu Phàn Vĩ vượt qua căn bệnh từng khiến anh khó lòng sống đến tuổi 20 - Ảnh: BAIDU

Trong bài phỏng vấn trên Nhân Dân Nhật Báo cuối năm 2025, Triệu Phàn Vĩ kể từng có người hoài nghi về khả năng thi đấu đỉnh cao của anh. Những cuộc đấu kéo dài hàng giờ vốn đòi hỏi nền tảng thể lực không nhỏ, ngay cả với các kỳ thủ khỏe mạnh.

Nhưng Triệu Phàn Vĩ từng đáp lại bằng một câu nói đầy tự tin: "Tôi không cần đôi chân để chơi cờ".

Phong độ cực cao

Bằng tài năng và sự kiên trì, anh từng bước khẳng định vị thế trong làng cờ tướng vốn có tính cạnh tranh khốc liệt của Trung Quốc.

Năm 2018, Triệu Phàn Vĩ gây tiếng vang khi đạt thành tích 1 thắng, 1 hòa sau 2 lần chạm trán Vương Thiên Nhất, kỳ thủ thống trị làng cờ tướng Trung Quốc suốt nhiều năm. Năm 2021, anh được vinh danh là kỳ thủ xuất sắc nhất giai đoạn play-off Giải vô địch đồng đội quốc gia.

Sự nghiệp của Triệu Phàn Vĩ tiếp tục thăng hoa trong những năm gần đây. Tháng 3-2026, anh xuất sắc giành hạng ba tại Ngũ Dương Bôi, một trong những giải đấu giàu danh tiếng nhất làng cờ tướng Trung Quốc.

Triệu Phàn Vĩ thường xuyên vô địch những giải quy tụ các kỳ thủ mạnh nhất - Ảnh: SINA

Trên bảng điểm kỳ thủ do chuyên trang Quảng Tượng Võng công bố, Triệu Phàn Vĩ hiện đứng thứ 8 với 2.636 điểm, chỉ kém Mạnh Thần một bậc.

Chiến thắng trước nhà cựu vô địch thế giới một lần nữa cho thấy Triệu Phàn Vĩ hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu ở sân chơi đỉnh cao.

Đối thủ tiếp theo của anh tại tứ kết là Tô Dịch Lâm. Giải vô địch cờ tướng cá nhân Trung Quốc 2026 sẽ khép lại ngày 28-11.

Triệu Phàn Vĩ từng ví cuộc đời mình với một ván cờ tàn. Ngay cả khi rơi vào thế bất lợi, kỳ thủ vẫn có thể xoay chuyển cục diện bằng những nước đi chính xác.

Và đó cũng là điều anh đang làm trên hành trình chinh phục đỉnh cao cờ tướng Trung Quốc.