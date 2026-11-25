Quách Đinh Nam thi đấu ở một giải cờ tướng vào năm ngoái, khi mới 9 tuổi - Ảnh: BAIDU

Sau 3 ngày tranh tài, giai đoạn vòng bảng Giải vô địch cờ tướng cá nhân Trung Quốc 2026 khép lại tại thành phố Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm), với hàng loạt kết quả bất ngờ.

Cậu bé 10 tuổi vượt mặt những kỳ thủ mạnh nhất làng cờ tướng

Trong đó, tâm điểm của sự chú ý là Quách Đinh Nam (Guo Dingnan), kỳ thủ nhỏ tuổi nhất góp mặt tại giải.

Dù mới 10 tuổi, đại diện của tỉnh Hà Bắc đã xuất sắc giành quyền góp mặt trong nhóm 32 kỳ thủ mạnh nhất với thành tích bất bại.

Chuyên trang cờ tướng Quảng Tượng Võng mô tả chiến tích của Quách Đinh Nam là "thần kỳ", đồng thời khẳng định cậu bé đã thiết lập kỷ lục về độ tuổi trong khoảng 70 năm lịch sử giải đấu.

Nằm ở bảng 16, Quách Đinh Nam lần lượt chạm trán Hoàng Học Khiêm, Trần Thiệu Bác và Trần Vĩnh Khôn. Mỗi cặp đấu gồm hai ván, với các kỳ thủ luân phiên cầm quân đỏ và đen.

Sau hai ván hòa trước Hoàng Học Khiêm, Quách Đinh Nam tạo bước ngoặt khi giành một chiến thắng và một trận hòa trước Trần Thiệu Bác - một trong những tài năng trẻ đáng chú ý của làng cờ tướng Trung Quốc.

Đến lượt trận cuối cùng, thần đồng 10 tuổi thắng cả hai ván trước Trần Vĩnh Khôn, qua đó khép lại vòng bảng với thành tích 3 thắng, 3 hòa.

Chiến tích của Quách Đinh Nam càng trở nên ấn tượng khi hàng loạt tên tuổi lớn phải dừng bước ngay từ vòng bảng, trong đó có hạt giống số 5 Lưu Bách Hoành, hạt giống số 8 Lưu Tử Kiện, danh thủ Hứa Quốc Nghĩa và nhà vô địch trẻ thế giới Lý Diệu Hổ.

Ngay cả đương kim vô địch Vương Vũ Bác cũng phải chật vật trải qua loạt đấu phụ mới giành được quyền đi tiếp.

Giải vô địch cờ tướng cá nhân Trung Quốc năm nay là lần tổ chức thứ 58, quy tụ 126 kỳ thủ nam và 55 kỳ thủ nữ. Đây là một trong những đấu trường danh giá nhất của làng cờ tướng thế giới, nơi từng chứng kiến sự đăng quang của nhiều huyền thoại như Hồ Vinh Hoa, Lữ Khâm và Hứa Ngân Xuyên.

Cùng quê với Mạnh Phồn Duệ

Sinh tháng 6-2016, Quách Đinh Nam trưởng thành từ phong trào cờ tướng tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Đây cũng là vùng đất sản sinh ra thần đồng cờ tướng nổi tiếng Mạnh Phồn Duệ - người đang giữ vị trí số 1 Trung Quốc hiện tại.

Quách Đinh Nam được đăng ký thi đấu trong hệ thống đào tạo của Trung tâm Thể thao trí tuệ thuộc Sở Thể thao tỉnh Hà Bắc từ tháng 3-2025.

Quách Đinh Nam thân thiết với Mạnh Phồn Duệ - Ảnh: BAIDU

Tháng 7 cùng năm, khi mới 9 tuổi, cậu bé đã giành vị trí thứ tư tại vòng tuyển chọn đội tuyển Trung Quốc ở nhóm tuổi U12, qua đó giành suất tham dự Giải vô địch cờ tướng trẻ thế giới.

Tháng 3-2026, Quách Đinh Nam giành chức vô địch U10 tỉnh Hà Bắc, trước khi bước lên ngôi cao nhất ở giải U10 toàn quốc vào tháng 8.

Không chỉ thống trị các giải đấu cùng lứa tuổi, Quách Đinh Nam còn thường xuyên thử sức ở những giải cờ tướng mở rộng, nơi cậu có cơ hội tích lũy kinh nghiệm trước các cao thủ trưởng thành.

Nhưng việc vượt qua vòng bảng giải vô địch quốc gia ở tuổi lên 10 vẫn là một bước tiến vượt xa kỳ vọng, đưa Quách Đinh Nam trở thành một trong những tài năng trẻ đáng chờ đợi nhất của cờ tướng Trung Quốc.