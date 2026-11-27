Các bảng đấu môn bóng chuyền trong nhà Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: HVF

Nội dung nam gay cấn ngay vòng bảng

Sáng 27-11, ban tổ chức môn bóng chuyền trong nhà đã tổ chức bốc thăm chia bảng. Ở nội dung nam, bảng A có sự góp mặt của chủ nhà TP.HCM và Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng.

Đây chính là 4 đội đã cạnh tranh nhau trong cuộc đua trụ hạng đầy khốc liệt ở Giải vô địch quốc gia vừa qua. Trình độ, đẳng cấp giữa các đội khá ngang bằng, nên tất cả trận đấu ở bảng A hứa hẹn có sự hấp dẫn riêng.

Tuy nhiên, "bảng tử thần" thật sự nằm ở bảng B, khi có tới 3 trên 4 đội rất mạnh. Cụ thể thì các đội góp mặt tại đây là Công An Nhân Dân, Vĩnh Long, Quân Đội và Ninh Bình. Vĩnh Long là đội duy nhất thi đấu ở Giải hạng A quốc gia.

Cả 3 đội còn lại đều chất lượng, với lực lượng chủ yếu đến từ Giải vô địch quốc gia vừa rồi. Trong đó, Quân Đội là tập hợp từ hai đội Biên Phòng và Thể Công, vốn có nhiều VĐV trên tuyển quốc gia. Biên Phòng còn đang là đội đã 3 lần liên tiếp vô địch quốc gia.

Đội Công An Nhân Dân có lực lượng chủ yếu từ đội Công An TP.HCM, đương kim á quân quốc gia. Còn lại là Ninh Bình, một trong những đội bóng chuyền nam giàu truyền thống. Tất cả các trận đấu giữa ba đội này đều được xem là "đại chiến", mang đến những diễn biến gay cấn ngay từ vòng bảng.

Đội Quân Đội (áo trắng) sẽ có màn so tài kịch tính với đơn vị Công An Nhân Dân tại Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh: QUANG LIÊM

Cuộc đấu duyên nợ ở nội dung nữ

Tại nội dung nữ, môn bóng chuyền cũng chứng kiến một "bảng tử thần". Cụ thể ở đây là bảng D với Hà Nội, Tây Ninh, Quân Đội và Quảng Ninh. Trong đó, cặp đấu Tây Ninh - Quân Đội lại có rất nhiều duyên nợ.

Đội Quân Đội dĩ nhiên có lực lượng đến từ đội Binh Chủng Thông Tin - nhà vô địch quốc gia vừa rồi.

Còn Tây Ninh sở hữu dàn VĐV đến từ đội VTV Bình Điền Long An. Ngoài ra, họ còn có ngôi sao số 1 bóng chuyền Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy, người đang thi đấu tại Nhật Bản nhưng được cho phép về nước dự đại hội.

Dàn ngôi sao của Binh Chủng Thông Tin (áo đỏ) sẽ gặp lại VTV Bình Điền Long An - Ảnh: VFV

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, Quân Đội và Long An (hiện tại là Tây Ninh) chính là hai đội đã gặp nhau ở chung kết. Khi đó, Quân Đội giành chiến thắng để lên ngôi.

Ngoài 2 đội này, thì Hà Nội ở bảng B cũng sở hữu dàn ngôi sao chất lượng như Lê Thanh Thúy, Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Khánh Đang. Trong khi đó, Quảng Ninh dù không được đánh giá cao, nhưng vẫn có thể tạo ra bất ngờ.

Ở bảng C, chủ nhà TP.HCM sẽ gặp các đội Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên. Đây cũng là bảng đấu đáng xem, khi năng lực của các đội khá đồng đều.

Môn bóng chuyền trong nhà Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 28-11 đến 11-12 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (phường Cầu Kiệu, TP.HCM). Mỗi nội dung gồm 8 đội, chia làm 2 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn, xác định thứ hạng rồi tìm ra các cặp đấu tứ kết.