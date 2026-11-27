Lê Thị Cẩm Tú (số 114) thi đấu chung kết 100m nữ - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Cuộc đối đầu kịch tính

Tại nội dung 100m nữ của môn điền kinh, người hâm mộ đã chứng kiến màn so tài có kết quả không quá chênh lệch. Hai chân chạy về nhất và nhì gần như cán đích cùng lúc. Phùng Thị Huệ (Hà Nội) ăn mừng đầy cảm xúc, thu hút ống kính truyền hình cũng như các phóng viên ảnh trên sân.

Tuy nhiên khi đến phần trao giải, nhiều người mới biết mình "việt vị" bởi người về nhất là Lê Thị Cẩm Tú (An Giang), với thành tích 11,60 giây. Trong khi đó, Phùng Thị Huệ về nhì với thành tích là 11,63 giây, kém không quá nhiều.

Chân chạy của tỉnh An Giang sở hữu vẻ ngoài xinh xắn - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Do về đích quá sát nhau nên khó trách Phùng Thị Huệ khi ăn mừng đầy cảm xúc. Người về ba và giành huy chương đồng là Hà Thị Thu (TP.HCM) với thành tích 11,72 giây.

Lê Thị Cẩm Tú sinh năm 2005, là một trong những chân chạy tốc độ triển vọng của điền kinh Việt Nam. Năm ngoái tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan, cô gây tiếng vang khi giành huy chương bạc cự ly 200m, nơi có rất nhiều VĐV mạnh đến từ Thái Lan, Philippines. Quan trọng hơn, Lê Thị Cẩm Tú còn phá luôn kỷ lục quốc gia đã tồn tại suốt 15 năm của huyền thoại Vũ Thị Hương.

Không chỉ gây chú ý bởi tài năng, Lê Thị Cẩm Tú còn được biết đến với vẻ ngoài xinh xắn.

Vô địch áp đảo dù "trái sở trường"

Tạ Ngọc Tưởng (số 281) giành chiến thắng ở cự ly vốn không phải sở trường - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Trong khi đó, chung kết 100m nam chứng kiến nhà vô địch ít ai ngờ tới. Ở lượt bán kết buổi sáng, ngôi sao số 1 cự ly này là Ngần Ngọc Nghĩa (Công an Nhân dân) bất ngờ bị loại vì phạm quy.

Do đó, cơ hội được trao cho các chân chạy có sở trường tốc độ. Nhưng rồi ở lượt thi chung kết, người cán đích đầu tiên lại là Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ), VĐV có sở trường là các cự ly trung bình như 400m, 800m. Thậm chí chân chạy này giành chiến thắng có phần vượt trội chứ không sít sao như ở nội dung nữ.

Cụ thể thì anh về đích với thành tích là 10,58 giây. Về nhì là Trương Văn Hiếu với 10,711 giây, còn về ba là Đinh Hoàng Quốc Bảo với thời gian là 10,714 giây. Cả hai VĐV này đều thuộc đơn vị Công an Nhân dân.

Tạ Ngọc Tưởng chia sẻ: "Mục tiêu của tôi là giành huy chương vàng Đại hội ở cự ly 400m, nhưng không ngờ nội dung đầu tiên mà mình chiến thắng lại là 100m. Tôi cùng HLV quyết định tham dự cự ly này là vì không trùng lịch thi với 400m. Nói thật là mình cũng phần nào may mắn khi anh Ngần Ngọc Nghĩa không dự chung kết, vì anh ấy đã thống trị nội dung này khoảng 10 năm qua".

Cũng trong tối 27-11, Bùi Thị Nguyên (Quân đội) giành huy chương vàng 100m rào nữ, phá kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc khi đạt thành tích 13,37 giây.

Tại nội dung 110m rào nam, Nguyễn Văn Tân (Đắk Lắk) giành chiến thắng với thành tích 14,34 giây.

Còn ở chung kết tiếp sức 4x400m nữ, Hà Nội với nhiều VĐV mạnh là Nguyễn Thị Kim Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Minh Hạnh không chỉ thắng áp đảo, mà còn phá kỷ lục Đại hội khi đạt thành tích 3 phút 39,07 giây.

Tiếp sức 4x400m nam cũng chứng kiến một kỷ lục Đại hội được thiết lập, khi đơn vị Công an Nhân dân với 4 VĐV là Lý Xuân Mạnh, Nguyễn Việt Anh, Phạm Đức Tuyến, Lê Ngọc Phúc về nhất với thành tích 3 phút 08,49 giây.

Bùi Thị Nguyên bảo vệ thành công huy chương vàng Đại hội ở nội dung 100m rào nữ - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Nguyễn Văn Tân (áo trắng) ăn mừng cảm xúc khi giành chiến thắng ở nội dung 110m rào - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Đội tiếp sức 4x400m nữ của Hà Nội quá vượt trội - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Đội Công an Nhân dân giành chiến thắng, phá kỷ lục Đại hội ở cự ly tiếp sức 4x400m nam - Ảnh: LÊ GIANG