Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Man United, Real Madrid, PSG thi đấu - Đồ họa: H.D

Lúc 22h ngày 28-11, Man United sẽ chạm trán Brentford ở vòng 12 Giải ngoại hạng Anh. Đây là thử thách tiếp theo với HLV Mauricio Pochettino sau 2 trận chưa biết thắng.

Brentford đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng nhờ phong độ tốt giai đoạn đầu mùa giải. Ở chiều ngược lại, Man United đang trong cuộc khủng hoảng chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tuy vậy, nhiều CĐV "quỷ đỏ" tin rằng Man United sẽ trở lại dưới bàn tay của HLV Mauricio Pochettino. Kết quả thi đấu của Man United đã tích cực hơn khi họ hòa Sporting ở Champions League giữa tuần qua.

Tại Tây Ban Nha, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về trận Real Madrid gặp Alaves. Với phong độ quá ấn tượng, thầy trò HLV Jose Mourinho được dự báo sẽ có ba điểm trước Alaves. Chiến thắng này sẽ giúp Real Madrid gây sức ép lên Barca - đội cạnh tranh chức vô địch ra sân ngày chủ nhật.

Ngoài những trận đấu kể trên, các CĐV cũng không thể bỏ lỡ các cuộc đọ sức đáng chú ý khác: PSG - Lorient, Elche - Atletico Madrid.