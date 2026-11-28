Trọng tài quyết định hủy trận đấu vì CLB Karbala không đủ cầu thủ thi đấu - Nguồn: Iraqi Stars League

Ở trận đấu này, đội Karbala đến làm khách trước Zakho nhưng họ chỉ mang theo tổng cộng có 7 cầu thủ. Đây là số cầu thủ tối thiểu theo đúng quy định để một đội có thể ra sân thi đấu.

Trọng tài đã cho trận đấu bắt đầu và Zakho sớm dẫn trước 2-0 sau 9 phút thi đấu. Lúc này cầu thủ Mohammed Baqir của Karbala lại gặp chấn thương. Đội khách chỉ còn lại 6 cầu thủ trên sân, trọng tài Wameed Mahmoud đã tạm dừng trận đấu để tạo điều kiện cho cầu thủ bên phía Karbala được chăm sóc chấn thương và có cơ hội trở lại sân.

Nhưng sau gần 5 phút xem xét, Karbala không thể khôi phục đủ số lượng cầu thủ cần thiết, trọng tài đã quyết định hủy bỏ trận đấu. Theo Luật 3 trong Luật Bóng đá của IFAB, một trận đấu không thể bắt đầu hoặc tiếp tục nếu một trong hai đội có ít hơn bảy cầu thủ trên sân.

Tại sao Karbala chỉ mang đến bảy cầu thủ? Theo thông tin từ tờ Iraq Observer của Iraq, một số cầu thủ trong nước và nước ngoài đã từ chối di chuyển đến Zakho vì họ bị nợ lương suốt ba tháng qua.

Câu lạc bộ này cũng cho biết họ đã không có ban điều hành tạm thời trong suốt 43 ngày, đồng thời đổ lỗi cho sự chậm trễ trong việc bổ nhiệm ban lãnh đạo mới. Karbala khẳng định rằng tình trạng này không phải là hành động cố ý nhằm gây gián đoạn giải đấu.

