Thanh Nhàn (áo đỏ) cùng CLB Công An Nhân Dân có trận đấu đầy khó khăn trước Đại học Văn Hiến - Ảnh: VPF

Tối 27-11, CLB Công An Nhân Dân tiếp Đại học Văn Hiến trên sân PVF ở vòng 9 Giải hạng nhất 2026-2027.

Được đánh giá là một trong những ứng viên cho cuộc đua vô địch, nhưng phong độ thiếu ổn định kể từ đầu mùa khiến đội bóng ngành công an đang đứng tận hạng 6.

Mọi thứ càng khó khăn hơn với CLB Công An Nhân Dân ở vòng 9 khi vắng trung vệ Phạm Lý Đức và tiền đạo Gonzalo Schnorr (đã ghi 3 bàn) vì thẻ phạt. Tuy nhiên mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn không gì khác ngoài chiến thắng, để cải thiện vị trí.

Với lực lượng tốt hơn, CLB Công An Nhân Dân tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm ngay trong hiệp một nhưng không thể ghi bàn. Phút thứ 7, Đậu Văn Toàn sút dội xà ngang khung thành Đại học Văn Hiến.

20 phút sau, Trần Đình Tiến đánh đầu bị thủ môn Thanh Tuấn xuất sắc cản phá. Đình Tiến ngã xuống vẫn tiếp tục vung chân dứt điểm nhưng vẫn không thắng được cái chân của thủ môn đội khách.

Minh Vương (giữa) ăn mừng bàn thắng cho CLB Công An Nhân Dân đầy phấn khích - Ảnh: VPF

Trong hiệp 2, CLB Công An Nhân Dân tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Đại học Văn Hiến. Nhưng một lần nữa, may mắn đã không đứng về phía thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng.

Phút 51, Thái Bá Đạt sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng dội xà ngang. Phút 66, Hoàng Anh có cơ hội rất thuận lợi để mở tỉ số sau đường căng ngang của Minh Phúc từ cánh phải. Nhưng cú đệm bóng cận thành của anh lại không thắng được thủ môn Thanh Tuấn.

Phải đến phút 87, CLB Công An Nhân Dân mới có được bàn thắng nhờ công của 2 cầu thủ vào sân thay người. Từ một tình huống tấn công ở biên phải, Mạch Ngọc Hà chuyền vào vòng cấm cho Minh Vương bay người đánh đầu ghi bàn mang về chiến thắng 1-0 cho đội chủ nhà.

Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ 31 tuổi này ở Giải hạng nhất 2026-2027. Vì thế Minh Vương ăn mừng đầy cảm xúc.

Phút 90+3, đội khách Đại học Văn Hiến chỉ còn có 10 người trên sân khi hậu vệ Đinh Quý nhận thẻ đỏ. Anh kéo tiền đạo Hoàng Anh đang bứt tốc độ vào vòng cấm nhằm tránh một bàn thua cho đội nhà. Sau khi rút thẻ đỏ, trọng tài Hà Văn Thức cũng thổi còi kết thúc trận đấu.

Chiến thắng thứ 2 liên tiếp sau kỳ nghỉ FIFA Days tháng 11 đã giúp CLB Công An Nhân Dân có 16 điểm sau 9 trận.

Dù chưa thể bứt khỏi hạng 6 trên bảng xếp hạng, nhưng đã giúp cho đội bóng ngành công an rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu. Còn Đại học Văn Hiến giữ nguyên hạng 8 với 11 điểm dù đã thua 3 trận liên tiếp.