Thép Xanh Nam Định đang có phong độ cao trước khi tiếp đón Công An Hà Nội trên sân Thiên Trường - Ảnh: TXNĐ

Bản lĩnh của đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định cùng chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp sẽ đứng trước phép thử ở vòng 9, khi thầy trò đội chủ sân Thiên Trường tiếp đón nhà đương kim vô địch Công An Hà Nội.

Tâm điểm đáng chú ý của vòng 9 V-League 2026-2027 dồn về sân Thiên Trường, nơi đội dẫn đầu Thép Xanh Nam Định (19 điểm) chạm trán nhà đương kim vô địch Công An Hà Nội (14 điểm).

Đội bóng thành Nam đang thăng hoa trên ngôi đầu bảng nhờ mạch 5 trận toàn thắng liên tiếp. Hàng công của Thép Xanh Nam Định đang có phong độ cao với 18 pha lập công sau 8 vòng - thành tích tốt nhất giải đấu tính đến lúc này.

Ở chiều ngược lại, dù phải căng sức cho nhiều mặt trận quốc tế, Công An Hà Nội hiện vẫn trong top 4 và chỉ kém chính đối thủ 5 điểm.

Lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng hẳn về phía đại diện thủ đô. Kể từ khi góp mặt tại V-League ở mùa giải 2023, Công An Hà Nội đã thắng 5, hòa 1 và chỉ thua 1 lần trước Thép Xanh Nam Định.

Duyên thắng trận trong quá khứ kết hợp cùng chiều sâu nhân sự thuộc diện hàng đầu bóng đá Việt Nam hiện tại là cơ sở để Công An Hà Nội hướng tới mục tiêu 3 điểm nhằm thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, Thép Xanh Nam Định nắm lợi thế sân nhà Thiên Trường và có thể đẩy trận đấu vào thế giằng co thể lực - bài toán khó cho Công An Hà Nội khi họ chỉ có vỏn vẹn 3 ngày nghỉ sau trận đấu quốc tế hồi giữa tuần.