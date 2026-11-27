Sông Lam Nghệ An là đội duy nhất còn lại ở V-League 2026 - 2027 đến giờ vẫn chưa thua - Ảnh: SLNA

Tối 27-11, Sông Lam Nghệ An tiếp đón Ninh Bình. Dù đội khách vắng một số trụ cột như Fred Friday hay Lucao do Break, họ vẫn chơi tấn công áp đảo, buộc đội bóng xứ Nghệ phải đá phòng ngự phản công.

Ngay từ đầu trận, Ninh Bình đã gây áp lực lên khung thành của Sông Lam Nghệ An bằng những cú sút đi trượt xà ngang. Nhưng vì dâng cao đội hình, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm trả giá bằng một đòn hồi mã thương của đối thủ.

Phút 22, Luiz Vieira đón đường phất dài từ sân nhà, băng lên đối mặt thủ môn Đặng Văn Lâm và dứt điểm gọn gàng, mang về bàn mở tỉ số 1-0 cho Sông Lam Nghệ An.

Sau bàn dẫn trước, đội bóng xứ Nghệ tiếp tục chơi phòng ngự phản công. Tỉ số được giữ nguyên đến hết hiệp.

CLB Ninh Bình tung hết những quân bài chiến lược trên hàng công như Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Tài Lộc hay Lê Văn Thuận vào sân trong hiệp hai để tìm bàn gỡ nhưng cũng vẫn không cải thiện được tình hình.

Trong thế trận áp đảo, đội khách có rất nhiều cú sút nhưng Lê Phát, Gia Hưng, Hoàng Đức hay Ngọc Mỹ đều phung phí cơ hội ghi bàn. Sông Lam Nghệ An không chỉ phòng ngự xuất sắc, đặc biệt là thủ môn Cao Văn Bình, họ còn được may mắn ủng hộ, khi được xà ngang cứu thua những bàn mười mươi.

Để bảo vệ thành quả, Sông Lam Nghệ An đánh đổi bằng tấm thẻ đỏ của trung vệ Jairo Rodrigues vào phút 90+2. Tỉ số 1-0 được đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn giữ đến hết trận.

Chiến thắng này giúp Sông Lam Nghệ An vượt qua Ninh Bình để trở lại vị trí nhì bảng xếp hạng với 17 điểm. Đây đã là trận thứ 9 liên tiếp đội bóng xứ Nghệ bất bại ở V-League 2026 - 2027, giúp họ xứng đáng với biệt danh "ngựa ô" của mùa giải.

Thủ môn Cao Văn Bình, người có nhiều pha cứu thua, chia sẻ sau trận: "Ninh Bình là đội rất mạnh, có nhiều tuyển thủ quốc gia hay như anh Hoàng Đức. Chúng tôi đã thi đấu kiên cường, giữ được tỉ số và giành chiến thắng.

Thầy Văn Sỹ Sơn luôn động viên chúng tôi về cảm xúc, tinh thần và sự đoàn kết. Thầy giúp chúng tôi thi đấu với 200% sức.

Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận để hoàn thành mục tiêu trong tốp đầu cuối mùa. Còn cá nhân tôi cũng cố hướng đến việc giữ sạch lưới nhiều nhất có thể".