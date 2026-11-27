Tiền đạo Vũ Minh Hiếu của CLB Hưng Yên - Ảnh: HYFC

Tối 27-11, CLB Hưng Yên làm khách Thái Nguyên T&T tại vòng 9 Giải hạng nhất quốc gia 2026 - 2027. Tiền đạo Vũ Minh Hiếu được HLV Bùi Đoàn Quang Huy tin tưởng trao cơ hội đá chính, đã liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành Thái Nguyên ngay từ những phút đầu.

Sau vài tình huống chơi ăn miếng trả miếng, cuối cùng CLB Hưng Yên cũng có bàn thắng. Phút 27, cầu thủ Thái Nguyên để mất bóng ở giữa sân, Vũ Minh Hiếu xử lý nhanh rồi chọc khe cho Joseph Khalio bứt tốc băng xuống đối mặt thủ môn đối phương và dứt điểm lạnh lùng, mang về bàn duy nhất giúp CLB Hưng Yên thắng tối thiểu Thái Nguyên.

Kết quả này giúp CLB Hưng Yên tạm trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng Giải hạng nhất 2026 - 2027 với 20 điểm. Nếu Becamex TP.HCM (19 điểm) không thắng, CLB Hưng Yên sẽ củng cố chắc ngôi đầu sau vòng này.

Với bàn thắng mới nhất ghi được, tiền đạo Joseph Khalio tiếp tục nối dài chuỗi trận ấn tượng, nâng tổng số lần lập công lên 9 bàn sau 9 trận. Nhưng cùng với đó, nỗ lực của Vũ Minh Hiếu thời gian gần đây cũng rất đáng khen.



Trước khi có pha kiến tạo đầu tiên của mùa giải, Minh Hiếu chỉ mới đá 2 trận nhưng đã ghi tới 3 bàn. Đó là 1 bàn ở trận gặp Huế tại vòng 5 và cú đúp trong trận gặp Khánh Hòa tại vòng 8. Cả 2 trận Hiếu lập công, CLB Hưng Yên đều giành chiến thắng.

Vũ Minh Hiếu sinh năm 2002, trưởng thành từ lò Hoàng Anh Gia Lai, sở trường đá tiền đạo. Anh từng được gửi đi cho mượn ở CLB Cheonan City FC tại giải K-League 2 (Hàn Quốc) khoảng 1 năm.

Sau một số mùa giải ở V-League, Minh Hiếu chuyển xuống hạng nhất đá cho Phú Thọ ở mùa trước, trước khi thi đấu cho CLB Hưng Yên mùa giải này theo dạng tự do.

"Tôi luôn cố gắng thể hiện hết mình mỗi khi được trao cơ hội ra sân", Vũ Minh Hiếu chia sẻ.