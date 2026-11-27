Quang Hải là đội trưởng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 - Ảnh: NAM TRẦN

Sau trận CLB Công An Hà Nội hòa 0-0 Thép Xanh Nam Định thuộc vòng 9 V-League diễn ra tối 27-11 trên sân Thiên Trường, HLV Alexandre Polking của Công An Hà Nội nhận được câu hỏi về việc tiền vệ Nguyễn Quang Hải có ý định chia tay đội tuyển Việt Nam.

"Thông tin đó sai sự thật, 100% là fake news. Quang Hải còn quá trẻ để từ giã đội tuyển. Cậu ấy vẫn còn đủ khả năng giúp ích rất nhiều cho đội tuyển Việt Nam và vẫn sẽ tiếp tục thi đấu", HLV Polking chia sẻ ở họp báo sau trận.

Trước trận đấu này, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - ông Trần Anh Tú tiết lộ Nguyễn Quang Hải đang có nguyện vọng chia tay đội tuyển Việt Nam.

Mọi tranh cãi chỉ có lời giải khi nhân vật chính đưa ra câu trả lời chính thức.

Sau trận đấu với Nam Định, Quang Hải đã được phóng viên hỏi về ý định chia tay đội tuyển Việt Nam. Hải chỉ nói: "Tôi sẽ để dành câu trả lời trong một dịp khác phù hợp hơn là vào thời điểm này".

Sinh năm 1997, Quang Hải đang đạt độ chín trong sự nghiệp. Anh đang là đội trưởng đội tuyển Việt Nam, vẫn còn đủ khả năng đóng góp lâu dài. Hải đang nắm giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất cho đội tuyển Việt Nam (88 trận), với 16 bàn thắng ghi được ở các trận đấu quốc tế.

Ở cấp CLB, Quang Hải hiện là đội trưởng CLB Công An Hà Nội, có đẳng cấp hàng đầu V-League khi giành đủ bộ sưu tập danh hiệu quốc nội.

Với danh hiệu cá nhân, Quang Hải là chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2018, Quả bóng bạc nam 2019, 2021 và Quả bóng đồng 2017, 2025.

Cũng trong cuộc họp báo sau trận Công An Hà Nội gặp Thép Xanh Nam Định, HLV Polking tiết lộ tình hình chấn thương của Đình Bắc, nói rằng không nặng như dự kiến, chỉ cần nghỉ từ 4-6 tuần. "Dự kiến trong tháng 1 hoặc tháng 2, Đình Bắc sẽ trở lại, giúp tăng cường chiều sâu đội hình, phục vụ cho các mục tiêu của CLB", ông Polking cho hay.