Phùng Bá Đức Anh - 1 trong 18 cầu thủ được CLB TP.HCM gửi sang Tây Ban Nha - Ảnh: CAO TOÀN

Trong nỗ lực mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường bóng đá quốc tế cho các tài năng trẻ, CLB hạng nhất TP.HCM đang triển khai chương trình hợp tác đào tạo và phát triển bóng đá với CLB Real Club Celta de Vigo (RC Celta, Tây Ban Nha).

Cụ thể, CLB TP.HCM sẽ đưa 18 cầu thủ trong độ tuổi 17-18 sang tập luyện và học tập dài hạn tại Tây Ban Nha trong thời gian 3 năm. Đây là những cầu thủ trưởng thành từ Học viện Juventus Việt Nam (giờ là Học viện BMG) và chương trình hợp tác với CLB Lyon (Pháp).

Chương trình đào tạo thế nào?

Chương trình "Phát triển Bóng đá Ưu tú" do RC Celta tổ chức và thực hiện tại Vigo (Tây Ban Nha).

Đây là chương trình giáo dục và phát triển bóng đá toàn thời gian, được thiết kế chuyên biệt dành cho các cầu thủ trẻ ưu tú, kết hợp giữa đào tạo bóng đá chuyên nghiệp, hỗ trợ giáo dục, phát triển ngôn ngữ, giám sát phúc lợi và hội nhập văn hóa.

Chương trình dự kiến bắt đầu từ ngày 15-1-2027 đến ngày 30-6-2030 tại Học viện chuyên nghiệp của RC Celta. Giáo trình đào tạo do đội ngũ HLV có bằng cấp châu Âu (UEFA) trực tiếp giảng dạy và được tham gia tập luyện, thi đấu cùng các đội trẻ của CLB.

Các mục tiêu của chương trình bao gồm: phát triển các kỹ năng kỹ thuật bóng đá; đào tạo về chiến thuật; rèn luyện thể chất; giáo dục về khoa học thể thao; phát triển tâm lý; theo dõi hiệu suất; phát triển ngôn ngữ; hội nhập văn hóa và chuẩn bị cho sự phát triển bóng đá đỉnh cao lâu dài.

Thủ môn Cù Lưu Hậu - 1 trong 18 cầu thủ được gửi sang Tây Ban Nha - Ảnh: CAO TOÀN

Chọn Tây Ban Nha, bỏ Brazil

Trước đó, CLB TP.HCM và CLB hàng đầu Brazil Gremio từng ký ghi nhớ hợp tác về đào tạo cầu thủ trẻ trong thời hạn 3 năm vào tháng 8-2025. Tuy nhiên, CLB TP.HCM đã thay đổi, lựa chọn gửi cầu thủ sang Tây Ban Nha.

Lí giải về điều này, đại diện của CLB TP.HCM chia sẻ: "Chúng tôi định đưa qua Brazil, nhưng Nam Mỹ bay dài quá, phụ huynh của các cầu thủ muốn sang cũng ngán. Hơn nữa, họ cũng lo ngại, không biết an ninh tại Brazil thế nào nên không đồng ý gửi con đi.

Trong khi châu Âu thì gần hơn, qua thăm con cũng dễ. Quan trọng là lò đào tạo RC Celta tại Vigo cũng nổi tiếng về đào tạo trẻ của Tây Ban Nha. Nên chúng tôi quyết định chọn hợp tác".



Chi phí cho 18 cầu thủ sang Tây Ban Nha "du học" bóng đá 3 năm tốn không nhỏ, nhưng CLB TP.HCM cho biết vì tương lai của bóng đá TP.HCM riêng và bóng đá Việt Nam nói chung nên quyết định đầu tư, bên cạnh sự hỗ trợ thêm từ ngân sách TP.HCM.

"Chúng tôi gửi các cầu thủ trẻ đi để sau đó quay về còn đưa CLB TP.HCM lên thi đấu ở V-League. Cứ 6 tháng, chúng tôi lại sàng lọc lực lượng. Cầu thủ nào trụ lại được thì trụ, còn không thì đưa về và đổi cầu thủ trẻ khác sang.

18 cầu thủ thuộc 3 lứa tuổi 2008, 2009 và 2010; tùy lứa tuổi và năng lực của các cầu thủ Việt Nam, FC Celta sẽ đưa vào từng lứa U hiện có", vị này nói.

Có visa là lên đường Ngày 12-11-2026, toàn bộ 18 học viên cùng một cán bộ đại diện CLB TP.HCM đã hoàn thiện và nộp hồ sơ xin visa tại Đại sứ quán Tây Ban Nha ở Hà Nội. Người đại diện CLB TP.HCM cho biết ngay khi có visa, toàn đội sẽ làm lễ xuất quân tại TR.HCM và sau đó lên đường ngay. Ông nói: "Chúng tôi đã trả tiền năm đầu cho FC Celta và đang chờ visa, có visa ngày nào là ngày sau lên đường. Visa Tây Ban Nha xin 3 năm xét rất lâu".