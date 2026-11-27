Tiền đạo 26 tuổi Helinho với khoảnh khắc được khen ngợi về tinh thần fair-play -Nguồn: MX Liga

Tiền đạo 26 tuổi Helinho đã có một trận đấu xuất sắc đúng nghĩa về cả tài năng lẫn nhân cách. Anh đã ghi cú đúp giúp Toluca dẫn trước Atlas 2-0 sau 54 phút thi đấu ở vòng 17 Giải vô địch Mexico (Liga MX).

Sau đó ở phút 56, từ quả phát bóng lên của thủ môn Toluca, Helinho phá bẫy việt vị thoát xuống và có khoảng trống mênh mông ở trước mặt. Nhưng thay vì cố gắng tăng tốc tận dụng cơ hội để ghi hat-trick, tiền đạo 26 tuổi này lại chủ động dừng lại và đá bóng ra khỏi sân. Bởi anh đã trông thấy hậu vệ Milton Valenzuela của Atlas bị chấn thương sau nỗ lực phá bóng.

Hành động của Helinho tạo điều kiện cho các nhân viên y tế vào sân chăm sóc chấn thương cho Valenzuela. Anh đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng từ người hâm mộ trên khán đài lẫn các cầu thủ đối phương.

Chung cuộc ở trận đấu này, Toluca giành chiến thắng 2-0 và Helinho nhận được vô số lời khen ngợi từ cư dân mạng vì hành động tuyệt vời của anh. Tờ báo thể thao hàng đầu Brazil Ge Globo đăng bài viết ca ngợi Helinho với tiêu đề: "Helinho đã từ bỏ cơ hội lập hat-trick để thể hiện tinh thần fair play và nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt tại Mexico".

Helinho (26 tuổi) bắt đầu sự nghiệp ở đội trẻ của São Paulo và sau đó nổi bật tại Red Bull Bragantino, trước khi chuyển đến Mexico đầu quân cho Toluca vào năm 2024 với giá 15 triệu USD. Ở mùa giải này, anh đang chơi rất tốt và dẫn đầu danh sách kiến tạo ở MX Liga với 8 pha kiến tạo.