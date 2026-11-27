Hà Văn Tiến gây ấn tượng khi đánh bại Lại Lý Huynh - Ảnh: LĐCTVN

Sau khi giành HCV nội dung cờ tiêu chuẩn đôi nam, bộ đôi Lại Lý Huynh - Nguyễn Minh Nhật Quang của TP.HCM tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi bước vào tranh tài ở nội dung cờ nhanh.

Cả hai có khởi đầu thuận lợi với 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, trước khi chạm trán bộ đôi đầy duyên nợ của Đồng Nai là Nguyễn Thành Bảo - Hà Văn Tiến ở vòng 4.

Lại Lý Huynh cầm quân đen, đi hậu (đi sau) khi đối đầu Hà Văn Tiến. Lần này, kỳ thủ của Đồng Nai đã tận dụng thành công lợi thế đi trước để đánh bại nhà vô địch thế giới.

Ở bàn đấu còn lại, Nguyễn Minh Nhật Quang hòa Nguyễn Thành Bảo. Kết quả này giúp Đồng Nai giành chiến thắng chung cuộc 1,5-0,5, qua đó chấm dứt mạch toàn thắng của bộ đôi TP.HCM.

Đây cũng là màn "phục thù" thành công của Nguyễn Thành Bảo và Hà Văn Tiến sau 2 thất bại trước chính đối thủ này ở nội dung cờ tiêu chuẩn đôi nam.

Ở giai đoạn vòng bảng cờ tiêu chuẩn, Lại Lý Huynh cầm quân đen thủ hòa Nguyễn Thành Bảo, trong khi Nguyễn Minh Nhật Quang đánh bại Hà Văn Tiến, mang về chiến thắng 1,5-0,5 cho TP.HCM.

Khi tái ngộ ở trận chung kết trưa 26-11, bộ đôi TP.HCM tiếp tục giành chiến thắng với tỉ số tương tự nhưng với sự hoán đổi đối thủ. Lại Lý Huynh thủ hòa Hà Văn Tiến, còn Nhật Quang đánh bại Nguyễn Thành Bảo để mang về tấm HCV cho đoàn chủ nhà.

Dù gây được tiếng vang lớn trên đấu trường quốc tế trong những năm qua, Lại Lý Huynh vẫn thường xuyên vấp phải sự kháng cự quyết liệt của các đối thủ trong nước. Trong đó, Hà Văn Tiến là một trong những kỳ thủ có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với anh.

Hồi tháng 4 năm nay, Hà Văn Tiến đã lần đầu tiên giành chức vô địch cờ tiêu chuẩn tại Giải vô địch cờ tướng quốc gia sau khi đánh bại Nguyễn Thành Bảo ở chung kết, tiếp quản danh hiệu "kỳ vương Việt Nam" từ tay Lại Lý Huynh.

Không chỉ có bước tiến lớn ở nội dung cờ tiêu chuẩn, Hà Văn Tiến từ lâu đã nổi tiếng với khả năng tính toán nhanh nhạy. Anh từng nhiều lần đăng quang ở các nội dung cờ nhanh và cờ chớp cấp quốc gia.

Dù vậy, thất bại chiều 27-11 không ảnh hưởng quá lớn đến cơ hội đi tiếp của bộ đôi Lại Lý Huynh - Nguyễn Minh Nhật Quang nhờ thành tích toàn thắng ở 3 vòng đấu trước đó.

TP.HCM và Đồng Nai vẫn là 2 ứng viên sáng giá trong cuộc đua giành HCV cờ nhanh đôi nam. Không loại trừ khả năng người hâm mộ sẽ lại được chứng kiến màn so tài giữa 4 kỳ thủ hàng đầu Việt Nam ở trận chung kết.