Phạm Đăng Quang (giáp đỏ) trong trận chung kết hạng cân 68 kg - Ảnh: ĐỨC MINH

Môn taekwondo Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đang diễn ra các nội dung đối kháng đầy sôi nổi tại Nhà thi đấu TDTT Phường An Hội Đông (TP.HCM).

Trong số các HCV đối kháng mà chủ nhà TP.HCM giành được, tấm HCV của VĐV Phạm Đăng Quang thực sự là câu chuyện truyền cảm hứng.

Cú sốc SEA Games 33

Năm 2023, Phạm Đăng Quang đã lần đầu tiên giành HCV SEA Games 32 tại Campuchia sau cuộc ngược dòng ngoạn mục. Anh thắng Sritimongkol Napat (Thái Lan) 2-1 ở chung kết hạng cân 63 kg nam sau khi bị đối thủ dẫn 2-1 ở hiệp đấu đầu tiên.

Nhưng ở kỳ SEA Games 33 năm 2025, Đăng Quang đã không thể đến Thái Lan để bảo vệ tấm HCV. Anh thua võ sĩ trẻ Lê Tuấn (sinh năm 2007) ở Giải taekwondo vô địch quốc gia 2025 rồi ở cả Giải vô địch taekwondo Đông Nam Á 2025, nên không được chọn vào đội tuyển taekwondo Việt Nam.

Đó thật sự là một nỗi buồn với Đăng Quang sau khi đã có 3 lần tham dự Đại hội của khu vực. Nhưng anh cũng chỉ có thể tự trách mình bởi 2 lần thua đàn em Lê Tuấn, dù chỉ ở những giây cuối cùng, là điều không thể bào chữa. "Thất bại khiến tôi thấm thía hơn và tự nhủ càng phải nỗ lực", Đăng Quang chia sẻ.

Không chỉ SEA Games 33, tại Đại hội Thể thao châu Á (Asiad) 2026 ở Nhật Bản hồi tháng 9, Lê Tuấn vẫn là cái tên được chọn cho hạng cân dưới 68kg thay vì Phạm Đăng Quang. Vì thế, võ sĩ 25 tuổi này càng cố gắng hơn để trở lại.

Đích nhắm trở lại đầu tiên của Đăng Quang chính là Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, qua đó tạo đà có thể trở lại đội tuyển taekwondo Việt Nam dự SEA Games 34 tại Malaysia vào năm tới.

Nhưng vận đen vẫn chưa thôi "buông tha" anh. Trong một buổi tập ở chuyến tập huấn tại Thái Lan hồi tháng 9, Đăng Quang bị rách cơ đùi sau ở cả 2 chân, khi môn taekwondo Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chỉ còn khoảng 1 tháng rưỡi nữa là tranh tài.

Phạm Đăng Quang trên bục nhận HCV Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: Wanh

Tấm HCV của nghị lực

Đăng Quang kể chấn thương nặng đến mức việc bước dài cũng trở nên khó khăn. Nên những động tác đá vốn là kỹ thuật quan trọng của taekwondo gần như vượt quá khả năng của anh lúc đó. Có thời điểm, anh nghĩ mình không thể thi đấu tại Đại hội.

Đăng Quang đứng trước lựa chọn khó khăn: nghỉ hoàn toàn để hồi phục hay tiếp tục tập luyện để kịp giải đấu. Quyết định cuối cùng là tìm phương án kết hợp cả hai, để anh không để lỡ kỳ tranh tài.

Những động tác tác động trực tiếp đến vùng cơ tổn thương được giảm tải, nghỉ ngơi và tăng biên độ từng bước; các nội dung khác được điều chỉnh để anh vẫn duy trì tập luyện nhưng hạn chế sử dụng phần cơ bị đau.

Cuối cùng thì ngày tranh tài tại Đại hội cũng đến. Bước vào thi đấu, Đăng Quang vẫn phải thận trọng vì đôi chân chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Mỗi tình huống trên sàn là một cuộc đấu về chuyên môn, nhưng cũng là cuộc giằng co với nỗi đau, sự dè dặt và giới hạn trong chính bản thân.

Tuy nhiên, Đăng Quang đã thi đấu tốt. Đặc biệt là trận chung kết hạng cân 68 kg nam khi thắng Nguyễn Trần Tấn Sang (Quân Đội) 2-0 một cách thuyết phục.

Tấm HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 là thành quả đáng tự hào của Đăng Quang. Nó không chỉ giúp anh lập kỷ lục 3 lần giành HCV ở 3 hạng cân khác nhau (58kg, 63 kg và 68 kg) mà còn cho thấy nghị lực mạnh mẽ của mình sau chấn thương bất ngờ ngay trước thềm Đại hội.

SEA Games 34 có được dự hay không là chuyện của vài tháng nữa. Còn giờ, Đăng Quang đang rất hạnh phúc.