Kim Chi (giáp đỏ) với đòn đá ghi 3 điểm trước Ngọc Phương ở chung kết 46kg nữ - Ảnh: N.K

Sau khi kết thúc 5 nội dung quyền hôm 25-11, môn taekwondo Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tiếp tục diễn ra 6 hạng cân đầu tiên của nội dung đối kháng, diễn ra trong ngày 26-11 tại nhà thi đấu Phường An Hội Đông.

Đáng chú ý khi chủ nhà TP.HCM đã giành 3 HCV. Ở hạng cân 46kg nữ, Phạm Thị Kim Chi đã đem về HCV đầu tiên cho TP.HCM khi thắng kịch tính Lê Thị Ngọc Phương (An Giang) 2-1 trong trận chung kết.

Đây là trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Kim Chi thắng 9/7 ở hiệp đầu tiên, nhưng để thua chóng vánh 8/15 ở khoảng 10 giây cuối của hiệp 2. Bước vào hiệp 3 quyết định, cả hai võ sĩ liên tục có những đòn đá trúng đích để rượt đuổi điểm số đầy hấp dẫn.

Và chỉ ở những giây cuối cùng, Kim Chi mới có đòn đá quyết định để giành chiến thắng. Cô khóc ngon lành, quên cởi cả nón để chào đối thủ khi kết thúc trận đấu khiến trọng tài phải tháo giùm.

Nguyễn Hồng Trọng (giáp xanh) tỏ ra không có đối thủ ở hạng cân 54kg nam - Ảnh: N.K

Chung kết hạng cân 54kg nam, nhà vô địch SEA Games 33 Nguyễn Hồng Trọng không khó để hạ Ngô Trường Nguyên Đại (Đà Nẵng) 2-0 để đem về HCV thứ 2 cho TP.HCM.



Tương tự, Phạm Đăng Quang (TP.HCM) thắng Nguyễn Trần Tấn Sang (Quân Đội) 2-0 trong trận chung kết hạng cân 68kg nam.

Hà Nội cũng giành 2 HCV. Vũ Thị Dung thắng Phạm Ngọc Châm (Thanh Hóa) 2-1 ở chung kết hạng cân 57kg nữ, còn Lê Phi Hùng thắng Nguyễn Trường Chinh (Lâm Đồng) 2-0 trong trận chung kết trên 87kg nam.

Chiếc HCV còn lại trong ngày thuộc về Nguyễn Thị Mỹ Dung (Đà Nẵng) sau khi thắng Nguyễn Thúy Hằng (Đồng Tháp) 2-0 trong trận chung kết 73kg nữ.

Ngày 27-11, Đại hội sẽ tiếp tục với 5 hạng cân đối kháng tiếp theo. Sau 2 ngày thi đấu, TP.HCM tạm dẫn đầu với 4 HCV. Xếp sau lần lượt là Hà Nội (3 HCV), Đà Nẵng, Lâm Đồng, Vĩnh Long, An Giang (cùng 1 HCV).



Hai chị em Châu Tuyết Vân và Tuyết Sang đem huy chương đại hội về cho TP.HCM Hai chị em nổi tiếng làng võ Châu Tuyết Vân, Châu Ngọc Tuyết Sang đã đem HCV và HCB môn taekwondo về cho TP.HCM ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.



