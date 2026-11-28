Khám phá không gian văn hóa, lễ hội tại Làng Marathon Quốc tế TP.HCM mùa 9. Ảnh: Techcombank

Làng Marathon bên sông Sài Gòn

Chỉ còn ít ngày nữa, Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa thứ 9 sẽ chính thức khởi động, mở màn cho chuỗi hoạt động sôi nổi thuộc Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 6 năm 2026 diễn ra từ ngày 4-12 đến ngày 12-12 với chủ đề "Thức cùng thành phố - Chạm từng trải nghiệm".

Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay chính là Làng Marathon được tổ chức tại Công viên Sáng tạo, vị trí đắc địa bên bờ sông Sài Gòn, ngay khu vực trung tâm thành phố.

Làng Marathon được tổ chức tại Công viên Sáng tạo.Ảnh: Techcombank

Không chỉ là nơi nhận vật phẩm thi đấu, đây còn là không gian trải nghiệm đa sắc màu, nơi vận động viên, người thân và du khách có thể hòa mình vào bầu không khí lễ hội trước thềm ngày chạy chính thức.

Ngay sau lễ khai mạc ngày 4-12, khu vực Làng Marathon sẽ trở thành tâm điểm với hàng loạt hoạt động hấp dẫn, từ trải nghiệm thể thao, chăm sóc sức khỏe, tương tác cùng các thương hiệu đồng hành đến các hoạt động giải trí dành cho cả gia đình.

Đây cũng là cơ hội để người dân và du khách cảm nhận rõ nét sức sống năng động, hiện đại của một thành phố đang không ngừng chuyển mình để trở thành điểm đến hàng đầu của khu vực.

Chuỗi sự kiện hấp dẫn cho runner và người thân

Không dừng lại ở giải chạy, các hoạt động từ Làng Marathon năm nay đến chuỗi sự kiện của Tuần lễ du lịch sẽ kết nối thể thao với văn hóa, du lịch và bản sắc thành phố

Lần đầu tiên trong khuôn khổ giải, vận động viên và khách tham quan sẽ được đắm mình trong không gian văn hóa đa trải nghiệm tại khu vực lễ phát động và các hoạt động bên sông Sài Gòn.

Những bước chạy qua Nhà hát Thành phố lúc rạng sáng. Ảnh: Techcombank

Từ các gian hàng quảng bá du lịch, văn hóa địa phương, không gian ẩm thực đặc trưng, trình diễn nghệ thuật, các hoạt động trải nghiệm đa dạng (tô màu tranh mặt nạ hát bội, Đan len, làm nến, mặc thử Việt phục đến các hoạt động và diễu hành Việt phục, tất cả tạo nên một bức tranh giàu bản sắc về TP.HCM năng động nhưng vẫn đậm đà giá trị văn hóa.

Sự kết hợp độc đáo giữa thể thao và du lịch không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm cho vận động viên và người thân mà còn góp phần giới thiệu hình ảnh một TP.HCM thân thiện, cởi mở và giàu sức sống đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Nhiều điểm mới trên đường chạy mùa 9

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa thứ 9 mang đến một hành trình trải nghiệm kéo dài nhiều ngày với các hoạt động dành cho mọi đối tượng tham gia.

Mở đầu là ngày chạy Kids Run vào sáng 5-12, nơi các em nhỏ có cơ hội vận động, vui chơi và nuôi dưỡng tình yêu thể thao từ sớm trong môi trường an toàn, đầy hứng khởi.

Đặc biệt, chiều ngày 5 tháng 12, cự ly 5km lần đầu tiên được tổ chức thành một sự kiện độc lập và trở thành cuộc đua đầu tiên tại TP.HCM chính thức được cấp World athletics label road race - "Nhãn Thế giới" danh gía.

Đây là cơ hội để những người mới bắt đầu, các gia đình và cộng đồng yêu chạy bộ cùng tận hưởng một trải nghiệm chạy bộ với tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất giữa lòng thành phố.

Đoàn chạy bứt phá về đích bên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: Techcombank

Sự kiện tiếp tục khẳng định nỗ lực không ngừng của Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành trong việc nâng cao chất lượng giải đấu, mang đến trải nghiệm chuyên nghiệp cho cộng đồng yêu chạy bộ.

Tâm điểm của sự kiện là ngày chạy chính thức 6-12 với hàng chục nghìn vận động viên trong nước và quốc tế tranh tài trên những cung đường đẹp bậc nhất thành phố.

Đặc biệt, đường chạy năm nay tiếp tục đi qua 16 địa danh du lịch, văn hóa và lịch sử tiêu biểu của TP.HCM, giúp mỗi bước chân không chỉ là hành trình chinh phục giới hạn bản thân mà còn là hành trình khám phá vẻ đẹp của thành phố.

Với quy mô ngày càng lớn, chất lượng tổ chức không ngừng được nâng cao cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú, Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa thứ 9 tiếp tục khẳng định vị thế là giải chạy biểu trưng duy nhất của thành phố và là sự kiện marathon uy tín, hấp dẫn hàng đầu Việt Nam.

Không khí sôi động của các vận động viên trên đại lộ Lê Duẩn. Ảnh: Techcombank

Từ những bước chạy đầu tiên của trẻ em, những khoảnh khắc chiêm ngưỡng vẻ đẹp thành phố bên sông Sài Gòn, những trải nghiệm văn hóa đặc sắc đến không khí sôi động của ngày đua chính thức, tất cả đang chờ đón người dân và du khách tại Làng Marathon.