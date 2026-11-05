Chia sẻ clip bắt ghen nhạy cảm trên ô tô, hai người ở Huế bị mời làm việc

Công an TP Huế làm việc với ông N.Đ.L. liên quan đến hành vi chia sẻ clip được cho là bắt ghen đôi nam nữ trên xe ô tô lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: CÔNG AN TP HUẾ



Ngày 5-11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý chủ hai tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh nhạy cảm, dâm ô liên quan vụ việc được cho là bắt ghen một đôi nam nữ trong xe ô tô lan truyền trên mạng xã hội ngày 3-11.

Trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng phát hiện tài khoản Facebook "Minh Khang Nguyễn" và "Ni SeVen" đăng tải bài viết kèm hình ảnh hai người ngồi trong xe ôtô, trong đó có hình ảnh một người đàn ông không mặc quần và một người phụ nữ.

Xác định đây là bài viết có nội dung tiêu cực, dâm ô, đồi trụy, Phòng An ninh mạng đã khẩn trương xác minh.

Qua xác minh, chủ tài khoản Facebook "Minh Khang Nguyễn" là bà N.T.T.M.X. (trú phường Thuận An, TP Huế).

Chủ tài khoản "Ni SeVen" là N.Đ.L. (trú phường Thuận Hóa, TP Huế).

Phòng An ninh mạng đã phối hợp Công an phường Thuận Hóa và phường Thuận An mời những người liên quan đến làm việc.

Tại cơ quan công an, bà N.T.T.M.X và N.Đ.L thừa nhận hành vi đăng tải nội dung trên là vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan công an, hành vi của hai người có dấu hiệu đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy.

Hiện Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh nhạy cảm của người khác trên không gian mạng. Việc phát tán những nội dung này không chỉ xâm phạm quyền riêng tư mà còn có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý.