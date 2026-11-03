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Vụ bắt ghen trên xe ô tô: Vô tư phát tán clip, coi chừng vi phạm pháp luật

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ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

Việc phát hiện bạn đời hoặc người yêu ngoại tình có thể khiến người trong cuộc bức xúc, mất kiểm soát. Tuy nhiên, quay clip bắt ghen rồi phát tán lên mạng xã hội có thể xâm phạm quyền riêng tư, danh dự, nhân phẩm của người khác và dẫn đến những hệ lụy pháp lý.

Từ tối 2-11, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh được cho là bắt ghen một cặp nam nữ có hành vi nhạy cảm trên ô tô mang biển số TP.HCM, gây xôn xao dư luận.

Thu thập hình ảnh cá nhân trái phép có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Bên cạnh sự hiếu kỳ, tò mò của một bộ phận người xem, việc đoạn clip bị đăng tải, chia sẻ công khai cũng làm dấy lên tranh luận về quyền riêng tư, quyền đối với hình ảnh và danh dự, nhân phẩm của những người xuất hiện trong video.

Theo luật sư Lê Thị Thủy (Đoàn luật sư TP.HCM), nhìn từ góc độ pháp lý vụ việc trên có thể thấy có dấu hiệu của hành vi thu thập, sử dụng và phát tán hình ảnh, dữ liệu nhạy cảm của người khác. Những hành vi này là xâm phạm quyền lợi hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ.

Đối với hành vi của người quay, đăng tải video: đây là hành vi xâm phạm quyền đối với đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, quyền về hình ảnh cá nhân, dữ liệu cá nhân nhạy cảm của người khác theo quy định Bộ luật Dân sự, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân khi người đàn ông này tự ý thu thập, sử dụng, công khai hình ảnh của người khác mà chưa được sự đồng ý.

Đối với những người chia sẻ, phát tán nội dung video: trong vụ việc này người chia sẻ hoàn toàn không biết video có đúng sự thật, có bị cắt ghép, chỉnh sửa hay không.

Kể cả trường hợp video là thật, không bị chỉnh sửa và người chia sẻ hoàn toàn biết nội dung chính xác, việc chia sẻ vẫn xâm phạm quyền riêng tư và vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Phát tán, bình luận clip còn có thể phát sinh thêm hành vi khác

Trường hợp những người này phát tán video kèm những lời lẽ, nội dung xúc phạm, bịa đặt có thể phát sinh thêm hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm hoặc tội phạm hình sự.

Đối với các hành vi vi phạm trên, tùy tính chất mức độ của hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường thiệt hại về dân sự hoặc xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định việc quay video clip người khác rồi chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội là hành vi khó chấp nhận, đã xâm phạm quyền về hình ảnh, đời sống riêng tư, danh dự, nhân phẩm của người khác được pháp luật bảo vệ, thậm chí có dấu hiệu hành vi làm nhục người khác.

Tùy tính chất hành vi, hậu quả xảy ra mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự về tội làm nhục người khác.

Ngoài ra, người thực hiện hành vi còn có thể bị yêu cầu bồi thường thiệt hại về mặt tổn thất tinh thần cũng như về vật chất nếu người bị hại, những người bị xâm phạm có yêu cầu.

Tuy nhiên, vụ việc cần được xem xét trên cả phương diện tình và lý. Nếu người trong clip đang có quan hệ hôn nhân hợp pháp nhưng lại có hành vi quan hệ tình cảm với người khác thì tùy tính chất, mức độ, đây có thể là hành vi vi phạm nghĩa vụ chung thủy theo Luật Hôn nhân và gia đình. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, khiến người bạn đời bức xúc, thiếu kiểm soát.

Qua vụ việc này và nhiều vụ việc tương tự gần đây, luật sư Trần Minh Hùng khuyến cáo các cặp vợ chồng hoặc những người đang trong mối quan hệ tình cảm cần lưu ý khi phát hiện đối phương có hành vi ngoại tình, có người thứ ba.

Theo luật sư, các bên không nên sử dụng vũ lực, đe dọa, uy hiếp tinh thần hoặc có những hành vi trả thù, làm nhục nhau. Thay vào đó, người bị ảnh hưởng có thể gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền như công an, UBND hoặc các tổ chức có chức năng hòa giải để được can thiệp, giải quyết theo quy định pháp luật.

Trường hợp nhận thấy quan hệ hôn nhân, quan hệ tình cảm không thể tiếp tục, mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng và không còn khả năng hàn gắn, các bên có thể lựa chọn giải pháp ly hôn theo quy định pháp luật, chấm dứt mối quan hệ tình cảm thay vì để cảm xúc dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật.

- Ảnh 1.Tự ý quay 9 video nhạy cảm, gửi làm nhục người yêu cũ khi biết kết hôn

Trong thời gian yêu nhau và trò chuyện qua mạng xã hội, Đức đã tự ý ghi lại màn hình 9 video có hình ảnh nhạy cảm của người yêu. Về sau, Đức nhiều lần gọi điện gây phiền hà, quấy phá, gửi video nhạy cảm cho người yêu cũ.

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    Chủ đề: Đánh ghen phát tán clip quyền nhân thân clip nhạy cảm

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