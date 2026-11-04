Vụ ô tô chèn ép, tông đổ xe máy của phụ nữ mang thai: Nữ tài xế khai gì?

Công an phường Lào Cai đã triệu tập, làm việc với nữ tài xế ô tô chèn ép, tông đổ xe máy của phụ nữ mang thai - Video: THANH TUẤN

Tối 4-11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Công an phường Lào Cai đã triệu tập, làm việc với nữ tài xế Võ Tuyết Sang (36 tuổi, trú ở phường Lào Cai) để xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh xe VF3 có hành vi chèn ép, tông (va chạm) xe máy điện trên đường Hoàng Liên.

Trước đó ngày 2-11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô VF3 liên tiếp chèn ép rồi va chạm với một phụ nữ đi xe máy điện, gây bức xúc trong dư luận và quần chúng Nhân dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lào Cai đã triệu tập, làm việc với người lái ô tô là tài xế Võ Tuyết Sang.

Võ Tuyết Sang làm việc với cơ quan công an - Ảnh: THANH TUẤN

Tại cơ quan công an, Sang khai nhận khoảng 15h ngày 1-11, Sang lái ô tô chở con trai đi trên đường Hoàng Liên, khi di chuyển do không bật tín hiệu xi nhan chuyển hướng nên đã xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T. (36 tuổi, trú ở phường Cam Đường) đang đi xe máy điện.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Sang đã lái xe áp sát, chèn ép xe máy điện, không cho T. đi, có thời điểm ô tô đánh lái quay ngang trên đường, chắn một phần lối lưu thông.

Khi chị T. đi xe vượt lên và dừng tại khu vực đèn đỏ, ô tô tiếp tục tiến lên áp sát và va chạm vào phần đuôi xe máy điện của chị T., khiến chiếc xe đổ ra đường.

Công an tạm giữ chiếc xe VF3 do Võ Tuyết Sang lái - Ảnh: THANH TUẤN

Công an cũng cho biết chị T. đang mang thai và được điều trị tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan công an, Sang đã thừa nhận hành vi đánh lái, chèn ép xe máy điện, cản trở việc di chuyển của chị T..

Đồng thời khai nhận hành vi trên xuất phát từ sự bức xúc khi xảy ra cãi vã, muốn tiếp tục tranh luận với chị T..

Hiện Công an phường Lào Cai đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, đánh giá tính chất, mức độ, hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.