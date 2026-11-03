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Công an vào cuộc vụ nữ tài xế ô tô chèn ép, tông đổ xe máy của phụ nữ mang thai

tác giả
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Công an phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đang làm rõ phản ánh nữ tài xế xe VF 3 liên tục chèn ép một phụ nữ đi xe máy điện, sau đó còn tông đổ xe khi người này đang dừng chờ đèn đỏ.

Công an vào cuộc vụ nữ tài xế xe VF3 chèn ép, tông đổ xe máy của phụ nữ mang thai đang đi trên đường - Ảnh 1.

Tài xế ô tô tông đổ xe máy của người phụ nữ mang bầu khi đang dừng chờ đèn đỏ - Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với Tuổi Trẻ trưa 3-11, một lãnh đạo UBND phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết đơn vị đã giao công an phường mời các bên liên quan đến để làm rõ phản ánh nữ tài xế xe VF 3 liên tục chèn ép một phụ nữ đi xe máy, sau đó còn tông đổ xe khi người này đang dừng chờ đèn đỏ.

Trước đó ngày 2-11, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip do camera an ninh ghi lại cảnh một tài xế xe VF 3 liên tục có hành vi chèn ép người phụ nữ đi xe máy khiến người này phải đi lên khu vực vỉa hè.

Sau đó, người phụ nữ đi xe máy lao lên vỉa hè rồi di chuyển tiếp.

Tuy nhiên, người lái ô tô VF 3 tiếp tục đuổi theo và đâm thẳng vào đuôi xe máy khi đang dừng chờ đèn đỏ, khiến chiếc xe đổ xuống đường.

Bực tức vì bị tông trúng, người lái xe máy lao tới kéo cửa ô tô bên ghế phụ. Một nam thanh niên ngồi ghế phụ lao ra định hành hung người đi xe máy. Sau đó, nữ tài xế ô tô cũng lao ra khỏi xe và xô đẩy người đi xe máy.

Sự việc chỉ dừng lại khi có một người đàn ông lao vào căn ngăn. Nữ tài xế ô tô sau đó đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ, anh Mai Văn Chương (38 tuổi, ở phường Cam Đường) cho biết người phụ nữ đi xe máy trong đoạn clip là vợ anh và đang mang bầu 6 tháng.

Theo anh Chương, khoảng 14h50 ngày 1-11, vợ anh là chị P.T.T. (36 tuổi) đang đi xe máy trên đường Hoàng Liên thì suýt xảy ra va quẹt với xe VF 3 vì chiếc xe này không xi nhan khi đi từ vị trí đỗ xe ven đường ra phần đường chính.

Anh Chương cho biết sau đó vợ anh có nhìn lái xe VF 3 rồi đi tiếp. Tuy nhiên, chiếc xe VF 3 bất ngờ đi lên và ép vợ anh vào lề đường.

"Giữa vợ tôi và nữ lái xe VF 3 có nói qua nói lại, xong tài xế ô tô tiếp tục chèn ép vợ tôi vào lề đường, vợ tôi phải đi lên vỉa hè để đi tiếp. Khi vợ tôi dừng chờ đèn đỏ thì tài xế xe VF 3 bất ngờ tông từ phía sau khiến chiếc xe đổ ra đường" - anh Chương chia sẻ.

Cũng theo anh Chương, sau sự việc, vợ anh vào viện điều trị, truyền thuốc liên tục vì có nguy cơ bị sinh non.

"Hôm qua, tôi đã lên công an phường để trình báo. Tôi mong cơ quan chức năng xác minh khách quan, làm rõ hành vi của tài xế ô tô và xử lý đúng quy định pháp luật" - anh Chương nói.

Công an vào cuộc vụ nữ tài xế xe VF3 chèn ép, tông đổ xe máy của phụ nữ mang thai - Ảnh 3.Khởi tố tài xế xe tải không chú ý quan sát, gây tai nạn khiến 2 người chết

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    Chủ đề: công an Lào Cai xe vf3 Nữ tài xế tông xe máy chèn ép

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