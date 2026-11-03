Khởi tố tài xế xe tải không chú ý quan sát, gây tai nạn khiến 2 người chết

Hồ Sỹ Trung tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 3-11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Sỹ Trung (25 tuổi, ngụ tại xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo điều tra, khoảng 13h10 ngày 15-9, Trung điều khiển ô tô tải lưu thông trên đường Hàm Nghi.

Khi đi đến nút giao với đường ĐH102 (thuộc tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), do không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn, Trung đã để xe tải va chạm với xe máy chở 3 nam thanh niên.

Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe máy tử vong trên đường đi cấp cứu, người còn lại bị thương với tỉ lệ tổn thương cơ thể 33%.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý.