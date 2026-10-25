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Hải Phòng rà soát các ‘lò độ xe’ sau vụ tai nạn làm 4 người chết

tác giả
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong ở phường Thạch Khôi, Công an Hải Phòng chỉ đạo tổng rà soát, xử lý nghiêm các “lò độ xe”.

Hải Phòng rà soát các ‘lò độ xe’ sau vụ tai nạn làm 4 người chết - Ảnh 1.

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng chỉ đạo rà soát các "lò độ xe" trên địa bàn và giao trách nhiệm cho công an địa phương sau vụ tai nạn giữa hai xe máy làm 4 người chết - Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Ngày 25-10, Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ tai nạn trên đường Võ Văn Kiệt, phường Thạch Khôi, đồng thời chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp siết chặt trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra tại các tuyến, địa bàn trọng điểm vào ban đêm, dịp cuối tuần và các sự kiện lớn trong tháng 11.

Đáng chú ý, Đại tá Thìn cũng chỉ đạo tổng rà soát, xử lý nghiêm các "lò độ xe" và xe độ chế. Công an cấp xã, phường sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để các vi phạm này tồn tại trên địa bàn.

Các lực lượng cảnh sát giao thông, HP22 và công an cơ sở được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, dưới sự chủ trì của Phòng Cảnh sát hình sự. Việc trao đổi thông tin nghiệp vụ giữa lực lượng hình sự và công an cơ sở cũng phải được thông suốt.

Trước đó, khoảng 1h15 ngày 25-10, hai xe máy va chạm mạnh trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng. Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại hiện trường, ba người được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Các nạn nhân trong độ tuổi từ 16 đến 21, trú tại các xã Vĩnh Lại và Ninh Giang, TP Hải Phòng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hải Phòng rà soát các ‘lò độ xe’ sau vụ tai nạn làm 4 người chết - Ảnh 2.Va chạm giữa hai xe máy ở Hải Phòng, 4 người tử vong

Bốn người từ 16 - 21 tuổi tử vong sau cú va chạm mạnh giữa hai xe máy trên đường Võ Văn Kiệt thuộc phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng vào rạng sáng 25-10.

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TIẾN THẮNG
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    Chủ đề: độ xe rà soát tai nạn lò độ xe

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