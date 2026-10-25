Va chạm giữa hai xe máy ở Hải Phòng, 4 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn giữa hai xe máy khiến 4 người tử vong tại Hải Phòng - Ảnh: L.T.

Báo cáo nhanh của cơ quan chức năng TP Hải Phòng cho biết khoảng 1h40 ngày 25-10, tại đường Võ Văn Kiệt, đoạn trước trung tâm thương mại Aeon Mall thuộc phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe máy làm 4 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, hai xe máy xảy ra va chạm khiến 4 người trên hai xe ngã xuống đường và tử vong. Các nạn nhân được xác định trong độ tuổi từ 16 - 21, trú tại các xã Ninh Giang và Vĩnh Lại của TP Hải Phòng.

Tại hiện trường, hai xe máy bị hư hỏng nặng với nhiều bộ phận vỡ, văng ra khắp mặt đường. Vụ tai nạn khiến khu vực xảy ra sự việc trở nên hỗn độn.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân tai nạn. Hiện chưa xác định được người điều khiển từng xe máy tại thời điểm xảy ra vụ việc.